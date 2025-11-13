Esto es lo que gastará cada castellanomanchego en Lotería de Navidad: por encima de la media del país

Los castellanomanchegos prevén gastar una media de 86, 47 euros para el Sorteo Extraordinario de la lotería de Navidad de este 2025, que se celebra el próximo 22 de diciembre, cifra que refleja un aumento respecto al año pasado, cuando la población de la región gastó una media de 82,78 euros por habitante.

Además, el gasto de los castellanomanchegos supera la media nacional, que este año se estima en 76,08 euros por habitante, aumentando respecto a los 73,84 euros registrados el año anterior, en 2024.

Así queda reflejado según los datos publicados por Loterías y Apuestas del Estado (LAE), que recogen que para este sorteo Castilla-La Mancha contará con 181, 4 millones de euros en billetes.

Se trata de cifras estimativas, ya que la definitiva se sabrá una vez que se reciban las devoluciones de boletos no vendidos durante la campaña de este tradicional sorteo.

El gasto por persona corresponden a las estimaciones de venta que hace LAE a la hora de enviar los boletos a las administraciones de lotería, aunque más tarde siempre hay una proporción de décimos que se quedan sin vender.

Las CCAA que más gastan y venden Lotería de Navidad

Haciendo una comparativa entre todas las regiones de España, la comunidad autónoma que previsiblemente más va a gastar este añoes Castilla y León, con una media de 121,28 euros, seguida de Asturias (119,67 euros), La Rioja (113,96 euros), Aragón (102,15 euros), Cantabria (101,98 euros), País Vasco (87,43 euros), Castilla-La Mancha (86,47 euros), Comunidad de Madrid (85,19 euros), Comunidad Valenciana (85,17 euros) y Galicia (83,29 euros).

Sin embargos, las regiones que menos van a gastar este año son nuevamente los habitantes de las ciudades autónomas de Melilla (17,32 euros) y Ceuta (19,10 euros), seguidos de los de Baleares (42,94 euros), Canarias (47,24 euros), Cataluña (57,06 euros), Navarra (58,62 euros), Andalucía (64,05 euros), Extremadura (70,61 euros) y Murcia (73,24 euros).

A pesar de que Castilla y León se sitúe como la comunidad con mayor gasto medio por habitante, donde más Lotería de Navidad se va a venderprevisiblemente es en Madrid (596.456.600 euros consignados), seguida de Andalucía (552.050.800 euros), Cataluña (458.448.600 euros), Comunidad Valenciana (452.822.800 euros), Castilla y León (289.659.600 euros), Galicia (225.167.600 euros), País Vasco (195.012.200 euros), Castilla-La Mancha (181.491.200 euros) y Aragón (137.682.000 euros).

Por el contrario, las regiones que menos Lotería de Navidad tienen consignada este año son Melilla con 1.486.200 euros y Ceuta con 1.589.600 euros, respectivamente, La Rioja (36.969.800 euros), Navarra (39.762.000 euros), Baleares (52.452.000 euros), Cantabria (60.326.200 euros), Extremadura (74.341.800 euros), Canarias (105.297.800 euros), Murcia (115.126.400 euros) y Asturias (120.628.800 euros).