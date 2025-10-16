La Guardia Civil recaba la llamada donde Aemet dijo que la lluvia iba hacia Cuenca el día de la dana

La Policía Judicial de la Guardia Civil ha remitido al juzgado que instruye la causa de la dana una ampliación de un informe anterior en el que incorpora la grabación de la llamada en la que un predictor de Aemet informó a Emergencias, a las 16:16 horas, de que la mayor intensidad de las precipitaciones se desplazaba hacia la serranía de Cuenca el pasado 29 de octubre.

La mención a esa área geográfica ha sido objeto de una intensa polémica desde que la mañana del 29 de octubre el presidente de la Generalitat, Carlos Mazón, asegurase en una comparecencia pública que la dana se desplazaba hacia este punto, y posteriormente borrase el mensaje de su perfil de X.

El jefe de Climatología de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) en la Comunitat Valenciana, José Ángel Núñez -uno de los interlocutores en las referidas llamadas que la Generalitat también ha remitido al juzgado de Catarroja-, afirmó tras comparecer como testigo ante la jueza que "eso no lo dijo la Aemet en ningún momento".

El contenido de la llamada que incorpora a la causa la Guardia Civil a petición de la instructora ya se conoce desde el pasado 2 de septiembre, cuando fueron transcritas en un informe de la Subdirección General de Emergencias de la Generalitat aportado también al juzgado.

Además, existen otras dos llamadas de aquella jornada en las que técnicos de Aemet se refieren a la serranía de Cuenca como el destino de la mayor intensidad de las precipitaciones.

Según el referido informe, hubo una primera llamada de Aemet a Emergencias el 29 de octubre a las 9:43 horas en la que desde este organismo estatal se informa de que la tormenta "tira más hacia el interior" hacia la medianoche, concretamente "hacia la Serranía de Cuenca".

A las 11:26 es el departamento de Emergencias el que telefonea a Aemet (según el referido informe es José Ángel Núñez quien habla) para confirmar que la evolución de las lluvias se dirige hacia Cuenca, a lo que el interlocutor de Aemet responde: "Eso, sí".

A las 16:16 horas se produce una tercera llamada desde Emergencias de nuevo a Aemet, que indica que entre las 15 y las 18 horas el modelo meteorológico muestra un desplazamiento de máximo de la precipitación hacia el noroeste, y que entre las 18 y las 21 el máximo de intensidad estaría ya en la Serranía de Cuenca.

Esta tercera llamada es la que la Guardia Civil ha recabado y que ahora presenta a la jueza en un atestado ampliatorio.

En la transcripción de la misma se entiende que el técnico de Emergencias pregunta al de la Aemet por la previsión en la zona de Utiel, a lo que el segundo responde que "el modelo muestra un desplazamiento del máximo de la precipitación hacia el noroeste".

Y continúa: "De las 18 a las 21 horas el máximo de intensidad ya está en la serranía de Cuenca, hacia la meseta, bueno, y en el interior de la provincia de Valencia sigue lloviendo pero con intensidad fuerte, no torrencial, lo que pasa es que se van sumando litros a los ya acumulados".

Posteriormente, el técnico de Emergencias pregunta al de Aemet sobre las lluvias al sur de la ciudad de València -porque éste previamente, al inicio de la conversación, le había dicho que se habían observado precipitaciones torrenciales cerca del l'Albufera-, si se van a desplazar hacia el núcleo urbano o cuál será su evolución.

El interlocutor responde que la tormenta que había activa sobre l'Albufera se desplazaría probablemente hacia el noroeste sin pasar por encima de la ciudad de Valencia en la siguiente hora.

En este informe se aporta también el contenido de otra llamada, la realizada por un técnico de Emergencias al sargento coordinador del Consorcio Provincial de Bomberos a las 16:14 horas del 29 de octubre.

El primero pide que, por la alerta hidrológica, si se puede enviar a bomberos forestales (de la Generalitat pero coordinados por los consorcios provinciales) a controlar por la zona o verificar 'in situ' en el Magro y en la rambla del Poyo, "por ver la evolución del paso de agua".

El segundo responde: "Tenemos nuestros medios, estamos solventándolo todo de momento", y añade que ha enviado a bomberos forestales a una zona de l'Eliana por un árbol y que "ellos pueden echar un vistazo".

"Si es por tema de estadística y tal, por justificar un poco el trabajo que puedan tener ellos... pues lo que queráis, el tema ¿qué sería?", pregunta el bombero, a lo que el técnico de Emergencias indica que "en la zona del puente de Carlet está el tema complicado, y también en el barranco del Poyo, Torrente, Picanya y esa zona", y posteriormente el sargento asegura que se toma nota de las indicaciones.