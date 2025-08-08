La playa oculta entre rocas y castillos de Albacete: un oasis fluvial en uno de los pueblos más bonitos de España

Aunque Castilla-La Mancha no cuenta con costa, la región ofrece encantadores espacios naturales donde refrescarse y disfrutar del agua. Uno de los rincones más sorprendentes es La Playeta, una pequeña playa fluvial situada en el río Júcar, a su paso por el pintoresco pueblo de Alcalá del Júcar, en Albacete. Este lugar se ha convertido en un destino imprescindible para quienes buscan escapar del calor en un entorno natural único.

La Playeta es una piscina natural formada por el embalsamiento del río, que crea una laguna de aguas tranquilas y transparentes, ideal para nadar y relajarse. Todo ello enmarcado por el impresionante paisaje de la Hoz del Júcar, donde rocas, vegetación abundante y casas excavadas en la montaña conforman una estampa de película. En lo alto, el castillo medieval vigila el pueblo, que se extiende escalonado sobre la roca.

Además de bañarse, los visitantes pueden disfrutar de actividades acuáticas como piragüismo, rafting o paddle surf, que aprovechan la belleza y el cauce del río. A pocos pasos de la orilla, varios bares y un chiringuito ofrecen refrescos y platos típicos manchegos, perfectos para reponer energías y saborear la gastronomía local. La oferta turística se completa con alojamientos rurales que permiten prolongar la estancia y vivir más de cerca la magia de este pueblo declarado Conjunto Histórico Artístico.

Alcalá del Júcar no solo cautiva por su playa natural, sino también por sus famosas cuevas, utilizadas tradicionalmente para todo tipo de fines, desde establos hasta farmacias naturales, lo que aporta un carácter único a esta joya de La Manchuela.

En definitiva, La Playeta y Alcalá del Júcar son una invitación a descubrir la belleza natural e histórica de Castilla-La Mancha, demostrando que, aunque sin mar, la región tiene sus propios paraísos para disfrutar del agua y el verano.

Cómo llegar

Para llegar a Alcalá del Júcar desde Albacete en coche el trayecto dura aproximadamente 45 minutos y recorre unos 50 kilómetros. Debes tomar la carretera N-322 en dirección este y continuar hasta encontrar la salida hacia la CM-3213, que conduce directamente a Alcalá del Júcar.

A partir de ahí, solo tienes que seguir las indicaciones hasta llegar al pueblo.