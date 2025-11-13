Encuentran a un varón herido por arma blanca en una conocida avenida de Talavera de la Reina

Un hombre ha sido hallado en estado grave a primera hora de la mañana de este jueves en una conocida vía de Talavera de la Reina, con heridas por arma blanca.

El aviso se ha dado a las 6.47 horas desde la avenida Pío XII, según fuentes del Servicio de Atención y Coordinación de Urgencias y Emergencias 112 de Castilla-La Mancha.

Al lugar de los hechos ha acudido una UVI, que ha atendido al herido previamente, antes de trasladarle al Hospital Nuestra Señora Del Prado.

También se han desplazado agentes de la Policía Nacional y la Policía Local.

Por el momento, se desconoce la edad y la identidad del hombre herido.