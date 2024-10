Tres años de cárcel por abusar sexualmente de una niña de 12 años en Talavera de la Reina (Toledo)

J.C.F.H. ha sido condenado a tres años de prisión por abusar sexualmente de una niña de 12 años en Talavera de la Reina (Toledo) tras el acuerdo entre la Fiscalía y la defensa del acusado en la Audiencia Provincial de Toledo.

El juicio se ha celebrado este martes 22 de octubre a puerta cerrada aunque los abusos se produjeron durante los años 2019 y 2020 en una finca de Talavera de la Reina donde el acusado, que era amigo del padre de la víctima, le realizaba tocamientos en sus partes íntimas a la menor cuando se encontraban a solas.

La fiscal ha detallado en declaraciones a los medios que el acusado ha pedido perdón a la familia de la menor y se ha mostrado arrepentido, confesando que padece una enfermedad.

Además, la fiscal ha señalado que J.C.F.H. ya había proporcionado la indemnización de 3.000 euros a la familia de la víctima de forma previa al juicio, de manera que se han tenido en cuenta la confesión del acusado así como su colaboración con la Justicia para reparar el daño.

El abogado de J.C.F.H., Carlos Cifuentes, ha apuntado que su cliente "reconoce su enfermedad, su adicción" y por ello, quiere "curarse y que no sea una amenaza nunca más para ningún menor", además de reparar los daños "en la medida de lo posible".

"Cualquier persona que comete un abuso a un menor no tiene que estar muy lúcido. Él es consciente de ello, arrastra un problema de hace mucho tiempo, un problema similar que no ha podido superar, no se ha curado adecuadamente y al final ha repercutido en su sexualidad", ha insistido el abogado defensor.

Tenía antecedentes por abuso sexual

Cabe señalar que J.C.F.H. fue condenado en el año 2019 a dos años de prisión como autor de un delito de abuso sexual a menor de 13 años, sin embargo la condena fue suspendida por un plazo de cinco años ya que permanecería seis años en libertad vigilada.