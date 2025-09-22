"Si no lo veo, no lo creo": la contundente reacción del alcalde de Valdepeñas tras la despedida de soltero de un concejal en un edificio municipal

El alcalde de Valdepeñas, Jesús Martín, ha denunciado públicamente la utilización indebida del Auditorio Municipal 'Inés Ibáñez Braña'-un espacio declarado Bien de Interés Cultural (BIC)- para acoger una fiesta privada organizada por el concejal de Unidas por Valdepeñas, Alberto Parrilla.

Los hechos tuvieron lugar el pasado viernes 19 de septiembre, cuando se celebró en el espacio una fiesta de carácter privado que, según diversos vídeos difundidos en redes sociales, habría sido una "pre-boda" del propio Parrilla. En las imágenes, posteriormente eliminadas, puede verse a asistentes bailando con DJ, alcohol y un ambiente festivo alejado de cualquier actividad cultural o social autorizada para este tipo de espacios.

Según ha explicado el alcalde, la futura esposa del concejal solicitó el uso del auditorio con el argumento de organizar un concierto, algo legalmente posible para cualquier ciudadano o entidad sin ánimo de lucro. Sin embargo, una vez detectado el verdadero uso del espacio, el jefe del servicio de Cultura del Ayuntamiento se desplazó hasta el lugar y comprobó que se trataba de una fiesta privada no autorizada, que aun así continuó durante la noche, desoyendo el aviso institucional.

El alcalde pide la dimisión de Parrilla

Ante estos hechos, el regidor ha sido tajante en su valoración: "Me veo en la obligación de solicitar a Alberto Parrilla que ponga su acta de concejal a disposición del Ayuntamiento. Un corporativo de Valdepeñas no puede hacer un uso privativo de un bien cultural para celebrar su despedida de soltero, que le deseo que celebre con todo para bien".

Martín ha anunciado además la apertura de un expediente informativo para determinar las responsabilidades administrativas y jurídicas de quienes solicitaron el uso del auditorio, "burlando la buena voluntad de la administración", en palabras del alcalde.

El edil también ha respondido a las declaraciones posteriores del portavoz de Unidas por Valdepeñas, que habría justificado el evento alegando que en el auditorio se han celebrado otros conciertos: "Confundir un concierto cultural con un DJ sin camiseta, invitados bebiendo y bailando en un edificio declarado BIC… si no lo veo no lo creo”, ha sentenciado el alcalde.

Por último, Martín ha pedido disculpas a la ciudadanía y ha lanzado una advertencia política: "Si él no hace lo que debe y no renuncia, no sé con qué criterio su formación política va a pedir el voto".