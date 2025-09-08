El alcalde de Santa Croya de Tera (Zamora) dimite para atajar “la confrontación que entorpece la vida municipal"

El alcalde de Santa Croya de Tera y coordinador de Zamora Sí en la comarca de Benavente y Los Valles, Óscar García, anunció hoy que presenta su dimisión por “responsabilidad institucional como regidor y concejal” de ese ayuntamiento para atajar la “confrontación que entorpece la vida municipal”, después de varias semanas de polémica en torno a una moción de censura.

Óscar García negó “rotundamente”, en relación con las informaciones difundidas sobre una moción de censura en el Ayuntamiento de Santa Croya de Tera, “que exista dejadez de funciones, parálisis institucional o falta de comunicación” en el Consistorio.

“Durante mi mandato, el trabajo se ha desarrollado con normalidad, siempre con el objetivo de defender los intereses de nuestros vecinos y avanzar en los proyectos que Santa Croya necesita”, aseguró.

“Las acusaciones que se han vertido carecen de fundamento y responden más a intereses personales que a una realidad constatable. Es falso que haya un ‘clamor ciudadano’ en contra de la gestión municipal. Los vecinos conocen de primera mano el esfuerzo realizado desde la Alcaldía y el compromiso con la transparencia y la buena gestión”, subrayó.

En este sentido, el alcalde de Santa Croya de Tera hizo hincapié en que quienes promueven la moción de censura “han tenido siempre abiertos los cauces de diálogo” y en que “han sido ellos quienes, por falta de voluntad y talante, se han negado a resolver este injusto conflicto”.

“Dicho esto, y aunque cuento con la legitimidad que me otorgaron las urnas en mayo de 2023, entiendo que la situación creada por algunos concejales está perjudicando la estabilidad del Ayuntamiento. Por el bien de la continuidad de la Institución, por respeto a mis vecinos y por la responsabilidad que adquirí como alcalde, he tomado la difícil decisión de presentar mi dimisión”, indicó.

Óscar García recalcó que toma la decisión “con la conciencia tranquila” y “apostilló: “He trabajado por mi municipio con honestidad, con esfuerzo y con el único propósito de servir a los ciudadanos. No voy a permitir que esta confrontación, provocada por intereses ajenos al bien común, siga entorpeciendo la vida municipal”.