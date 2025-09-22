Más de 24 horas de incendio en el Pico del Lobo (Guadalajara): el fuego no da tregua

Un total de 16 medios -siete aéreos y nueve terrestres- continúan trabajando este lunes en la extinción del incendio forestal declarado este domingo en el paraje del Pico del Lobo, en el término de Peñalba de la Sierra (Guadalajara), una entidad menor perteneciente al municipio de Cardoso de la Sierra.

Según informa el Gobierno regional a través del Sistema de Información de Incendios Forestales, el fuego aún no ha sido controlado, aunque se ha logrado contener parcialmente en algunas zonas.

El incendio fue detectado a las 8.13 horas del domingo, tras el aviso de un particular, y desde entonces se han movilizado hasta 29 medios, incluyendo nueve aéreos, para hacer frente a las llamas.

En la actualidad, 75 efectivos siguen desplegados en la zona, algunos de ellos pertenecientes al Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, colaborando estrechamente con los servicios de emergencias autonómicos.

El paraje del Pico del Lobo, situado en plena Sierra Norte, es una zona de gran valor ecológico, por lo que es imprescindible extremar la precaución y evitar acercarse a la zona afectada.