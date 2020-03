El popular folclorista vallisoletano de Piñel de Abajo, Paco Díez, no para ni siquiera confinado en casa. Es más, ahora menos que nunca, puesto que tiene entre sus paredes a sus dos hijas, Inés y Clara, a quienes últimamente no ha podido ver mucho por los estudios de ellas -una en París y otra en Valladolid- así como por trabajo en el Aula de Mucientes y en sus conciertos por toda la geografía española. Pero como suele decirse por estos lares, no hay mal que por bien no venga, y el hecho de que este coronavirus haya juntado de nuevo a toda la familia bajo un mismo techo ha provocado que entre padre e hijas haya surgido un renovado impulso de hacer cosas por acercar la cultura tradicional a la gente durante estos días de cuarentena.

Y de la mano principalmente de Inés, directora de escena y dramaturgia y estudiante de teatro físico en París, y con la colaboración de su hermana Clara, han liado a su padre para poner en marcha “Conrefinamiento”, un sugerente proyecto musical y teatral en Youtube, con el que pretenden hacer más llevadera esta situación de alerta sanitaria, pero también y sobre todo dar visibilidad y aproximar a todo el planeta la cultura tradicional ibérica y sefardí, de la que Paco Díez es su máximo exponente en nuestro país acompañado por la guitarra, la zanfoña, la mandola, la gaita o las percusiones.

“La verdad es que al estar tanto tiempo fuera de casa echo de menos esta cultura popular que he mamado desde pequeña”, señala a LA RAZÓN Inés, impulsora de esta iniciativa que tiene también algo de “teatrillo” de calle y con una pizca de humor. Un proyecto que arrancaba el domingo pasado, con vídeos en los que se narra una historieta y Paco interpreta algunos de los romances más conocidos de la música tradicional como Cristiana Cautiva, La doncella guerrera, El Conde Olinos, La loba parda o Marinero al agua.

España, más que flamenco

Inés Díez cuenta a este periódico que entre las cuestiones que más le motivaron para poner en marcha esta iniciativa está la visión que se tiene de España en el exterior musicalmente hablando. “En mis años de estudio en Francia me estoy dando cuenta de que todo el mundo, cuando habla de la cultura musical de este país, siempre se refiere al flamenco", asegura la joven, quien con este proyecto quiere no solo recuperar sensaciones sino hacer ver que la cultura musical española es más que flamenco, además de separar la cultura tradicional ibérica y sefardí de la religión. “Es algo en lo que mucha gente cree y no tiene nada que ver lo uno con lo otro”, apunta.

Se trata de vídeos sencillos, caseros, pero bien editados, que apenas superan en unos segundos los cinco minutos de duración y en los que, además, la familia Díez intenta sacar una sonrisa al espectador o internauta y que los jóvenes conozcan algo más de nuestra cultura ibérica y judeoespañola.

“Hace falta humor y reírse más, sobre todo ahora, para hacer más agradable este tiempo tan delicado”, explica Inés, quien destaca la gran acogida que está teniendo este proyecto en sus primeros días en funcionamiento.