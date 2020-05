Uno de los días más esperados de este atípico año llegó. Después de siete semanas confinados los castellanos y leoneses adultos han podido salir a la calle a pasear y hacer deporte. Desde primera hora de la mañana miles de personas inundaron las principales vías y parques de las Comunidad para comenzar a respirar aire puro.

Uno de los runners que no ha esperado mucho para practicar su deporte favorito asegura a LA RAZÓN que “lo necesitábamos”, ya que “a pesar de estar activos en casa no es lo mismo y queríamos tener este contacto con la naturaleza”. Aunque afirma que todavía no es lo ideal porque “no puedo ir con mis compañeros, pero me conformo con esto”.

Los más madrugadores han sido los ciclistas y runners, que eligieron las primeras horas permitidas, alrededor de las seis de la mañana, para ataviarse con su ropa deportiva, escondida en el fondo del armario desde hace casi dos meses, y salir a hacer deporte. Ha sorprendido que la gran mayoría no llevaba la protección recomendada.

Distinto fue los andarines, que madrugaron menos y ellos si que iban con sus mascarillas y una mayor separación. De esta forma los castellanos y leoneses ganaron una batalla, que no la guerra, al miedo al coronavirus y ha pesado más las ganas de pisar la acera, con la vista puesta en recobrar en sus vidas cierta normalidad, ya que se ha recuperado la sensación de “disfrutar” del paseo y del aire en el rostro, más allá de ir con prisas a hacer la compra, sacar al perro o desplazarse a trabajar. Eso sí, por lo visto por la mañana de este primer día, no ha habido aglomeraciones y los ciudadanos han mantenido la prudencia y las distancias.

A partir de este sábados los adultos ya pueden salir a la calle, como ha publicado el Boletín Oficial Español (BOE) entre las 6 y las 10 horas de la mañana y las 20 y las 23 de la noche. Podrán salir una única vez, pero la orden aclara que actividades ya permitidas como ir a la compra o al banco o pasear con los niños no computarán en este sentido, por lo que se pueden acumular. Y es que la “vuelta a casa” de algunos permitirá que las personas mayores de 70 años o que por su situación de dependencia deban salir acompañadas por un cuidador tienen reservadas las franjas de 10 a 12 de la mañana y de 19 a 20 de la tarde.

El inicio de la fase 0 para los adultos se solapa ahora con la salida de los niños de menos de 14 años que pueden pasear acompañados de un adulto responsable con el que convivan entre las 12 de la mañana y las siete de la tarde. El Ministerio de Sanidad justifica estas limitaciones para evitar aglomeraciones en el espacio público y la coincidencia de diferentes colectivos, por lo que estas medidas no serán de aplicación en los municipios de menos de 5.000 habitantes, que en Castilla y León son numerosos. En estos lugares, toda la población podrá salir a pasear o practicar deporte a partir de mañana a cualquier hora entre las 6 y las 23 horas.

Controles de las policías locales

Las policías locales como la de Valladolid han controlado algunos puntos de las afueras de la capital para evitar el uso del vehículo privado para desplazarse a hacer deporte o pasear. Fue el caso de las patrullas que se instalaron en la Carretera de Rueda, frente al Hotel Lasa Sport, para evitar aglomeraciones en el carril bici que conduce hasta el Pinar de Antequera.

Y es que la norma del Gobierno deja claro que la práctica de deporte podrá llevarse a cabo una vez al día y sin límite de tiempo dentro de la franja horaria permitida y dentro del municipio en el que se resida. Los paseos deberán realizarse en una distancia no superior a un kilómetro con respecto al domicilio y se podrán hacer acompañados de una sola persona con la que se conviva.