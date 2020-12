Fernández Mañueco: “Habrá acuerdo con los sindicatos sobre el decreto de los sanitarios”

El presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, se ha mostrado este martes contundente durante sus distintas intervenciones en el Pleno de las Cortes.

Por un lado, y después de anunciar que las provincias de León y Salamanca podrán reabrir sus bares, restaurantes, gimnasios y centros comerciales este viernes al mejorar su situación epidemiológica, aseguraba respecto al polémico decreto para regular las prestaciones obligatorias de los sanitarios que habrá acuerdo con los sindicatos. “Vamos a llegar a un acuerdo, que nadie lo dude, y la situación se arreglará en la Mesa Sectorial de Sanidad”, decía el presidente, convencido de reconducir la situación y tras admitir que ha habido un error de comunicación por parte de la Junta.

La consejera de Sanidad de la Junta, Verónica Casado, también se refería a este asunto en el pleno y aseguraba que todas las decisiones que afecten a los derechos del personal sanitario de la Comunidad serán negociadas y consensuadas en la Mesa Sectorial. Además, hacía un llamamiento a los representantes sindicales para que se siente a negociar las condiciones, “ya que no tomaremos ninguna medida que no sea negociada, que no sea voluntaria y que no esté retribuida”.

Por otro lado, Fernández Mañueco volvía a contestar al socialista Luis Tudanca que no es conveniente y sí “temerario” abrir la asistencia presencial en los centros de salud y le reprochaba una vez más al líder del PSOE que vincule la gestión de su Gobierno con los cerca de 4.500 muertos por covid en la Comunidad. “No me parece moral ni decente, ni tampoco justo que se compare Castilla y León con otras autonomías cuando nuestra Comunidad es de las más envejecidas”, decía.

Además, rechazaba las críticas lanzadas por el portavoz de Podemos, Pablo Fernández, quien le ha acusado de no someterse a preguntas de los medios de comunicación, y aseguraba que “yo sí doy la cara”, mientras enumeraba las ruedas de prensa y entrevistas que ha concedido en las últimas semanas.

El presidente apelaba también a la unidad de los partidos para responder a la pandemia del coronavirus y para “ofrecer a las personas de Castilla y León un futuro de ilusión, certeza y confianza”. “Ofrezco mi mano abierta para alcanzar acuerdos, pero si alguien no quiere, será por su exclusiva voluntad”, apuntaba el presidente, a la vez que defendía el Estado de las Autonomías como fórmula válida para afrontar esta crisis, “pero siempre y cuando funcione como un barco con dos hélices”, en referencia al Gobierno central y los autonómico.

En este sentido, Fernández Mañueco aseguraba que el Estado debe asumir el papel de “director” y las Comunidades Autónomas el de “gestoras”, en el sentido de que la Administración central debe coordinar las políticas y las autonómicas ejecutarlas.

Al respecto, el socialista Tudanca había criticado la “cero autocrítica” de la Junta en la gestión de la pandemia y que haya tardado “un minuto” en culpar al Gobierno de España de todos los males de la crisis sanitaria del coronavirus.

Fernández Mañueco reivindicaba después la política “con mayúscula” que apuesta por el acuerdo y las soluciones, por encima del conflicto y, tras reconocer el sacrificio, la paciencia y la comprensión de la población, en general, y de alguno sectores afectados como la hostelería, en particular, reafirmaba su apuesta por la protección de la salud y por la inclusión de todos.

Empleo público

Finalmente, en su cara a cara con Jesús García-Conde, portavoz de Vox, quien preguntó al presidente qué medidas adoptará para acabar con la “inestabilidad” laboral y disminuir el número de trabajadores temporales en la Administración, el presidente de la junta recordaba que están convocadas 7.800 plazas en Castilla y León para la estabilización del empleo público correspondientes a los ejercicios 2017, 2018 y 2019, para las que ya están desarrolladas un total de 1.100. “Cuando acaben todas, la tasa alcanzará el ocho por ciento”, destacaba Fernández Mañueco, quien reafirmaba también el compromiso de su Gobierno con la estabilización de la función pública.

Tenso debate entre Igea y Pablo Fernández

El pleno dejaba también un tenso debate entre le vicepresidente de la Junta, Francisco Igea, y el portavoz de Podemos, Pablo Fernández. quienes se acusaron mutuamente de corrupción y nepotismo durante su cara a cara.

“¿Piensa la Junta de Castilla y León cumplir alguna vez los acuerdos que firma?”, preguntaba Fernández, a lo que Igea respondía con un “por supuesto, señor Sánchez”, en un supuesto lapsus. El debate siguió con un cruce de reproches y acusaciones que concluyó, por parte del primero, con la acusación a la Junta de “quebranto, embustes y mentiras”; y del segundo con la aseveración de la “corrupción son ustedes”.

Pablo Fernández centraba los incumplimientos del Gobierno de PP-Cs en el acuerdo para la aplicación de las 35 horas en la Función Pública, en el retraso de ocho meses en resolver la ayuda complementaria de ERTE, la falta de ayudas directas a la hostelería, ocio nocturno o gimnasios o el “maltrato” a los empleados públicos, informa Ical.

Tras acusarle de “mentir” y ser el “consejero de las tragaderas”, se detuvo en que la única verdad que ha dicho es que iban a cambiar la política de Castilla y León, pero lo han hecho “a peor”, y describió que con el Gobierno de coalición hay más desigualdades, más despoblación, menos oportunidades, menos transparencia, más nepotismo y más corrupción. “Se han dedicado al reparto de sillones y a sestear”.

La critica de Pablo Fernández motivaba la reprobación desde su escaño del portavoz de Cs, David Castaño, respondido por el primero, lo que provocaba que el presidente de las Cortes, Luis Fuentes, les llamara al orden y pidiera silencio.

“Ya tenemos otro bonito video de la factoría Fernández”, ironizaba Igea, que recriminabaal líder de Podemos que acusara de corrupción y añadía que fue el primero en insultar. “Si conoce un solo caso de corrupción, denúncielo o calle para siempre”, espetaba.

Igea argumentaba que echar a un trabajar y acusarle de acoso sexual en falso o acusar a una persona falsamente de violación es corrupción. “Corrupción son ustedes”, señalaba a Podemos, para insistir en que “corrupción es presumir de lo que uno no hace”. “Quién es usted para erigirse en el valor moral de Castilla y León, tiene la cara más dura que el cemento”, remataba, visiblemente enojado.

El PSOE, un peligro público para la Sanidad

La consejera de Sanidad, Verónica Casado, acusaba durante el pleno de las Cortes a la oposición socialista de “sabotear” el consenso en el grupo de expertos, al salirse del mismo. “Nno ayudan nada y son un peligro público para la sanidad de Castilla y León”, decía Casado.

La consejera apuntó directamente al socialista Diego Moreno de “sabotear” el consenso y el grupo de trabajo de expertos creado para reforzar la sanidad, del que se salió el Grupo Socialista, y le recriminaba no ser un experto sanitario, sino de conocerla como usuario.

La realidad de la consejera está “distorsionada” afirmaba Moreno, que acusaba a Casado de falta de diálogo con los profesionales, del cierre de los consultorios y de la precariedad laboral de los sanitarios, todo ello negado por Casado, quien insistía en que la consulta no presencial “está reconocida como un buen instrumento para resolver situaciones”.

