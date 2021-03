Tranquilidad en el PP ante la moción del PSOE

La moción de censura con la que el PSOE llevaba dos semanas amenazando en Castilla y León se ha hecho oficial para agitar la situación política de una Comunidad poco acostumbrada a sobresaltos.

Desde las filas del PP están tranquilos y confían en que Ciudadanos, su socio de Gobierno y necesario para llevar a buen puerto la moción, cumplirá lo firmado y no la apoyará. «Cs ha venido para hacer de Castilla y León una Comunidad mejor, no para ocupar sillones, y está dando la talla para solucionar los problemas derivados de la covid», decía el portavoz del PP en las Cortes, Raúl de la Hoz, quien apuntaba que en su partido están «centrados» en la lucha contra la pandemia y en salir de esta crisis cuanto antes.

De la misma forma se expresaba el presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, que este jueves comparecerá ante la prensa con el vicepresidente Francisco Igea, de Cs, para hacer visible la unidad de la coalición. «Mi única preocupación en estos momentos son los castellanos y leoneses así como proteger su vida y su salud, favorecer la actividad económica y trabajar por el futuro de nuestra Comunidad», aseguraba el jefe del Ejecutivo regional ante la moción presentada, mientras que Igea afirmaba que los ciudadanos «pueden estar tranquilos» por la «estabilidad y seguridad» del pacto por la gobernabilidad firmado entre PP y Cs, «y porque no hay nada que esté por encima de sus intereses».

También el portavoz del Grupo Parlamentario Ciudadanos, David Castaño, lanzaba un mensaje nítido al PSOE: «Abandonen toda esperanza de éxito», decía, a la vez que dejaba claro que la legislatura acabará en 2023 con las mismas personas, programasy acuerdos.

El líder socialista, Luis Tudanca, confía en el éxito de una moción que ha presentado por «responsabilidad» y ante el «clamor» de la sociedad castellano y leonesa, aunque dejaba entrever que no tiene los apoyos suficientes, señala que si pensara que no sale adelante no la hubiera presentado. Avanza que trabajará en estas semanas antes del debate para lograrlos y pide a Cs que escuche a la gente y cumplan con el cambio que prometieron».