Vox irá a los tribunales ante cualquier medida de la Junta que restrinja la movilidad o el trabajo

Primero fue el Ayuntamiento de la localidad burgalesa de Aranda de Duero, gobernado por la popular Raquel González, del mismo signo político que la Junta, el que anunciaba ayer que irá a la Justicia para recurrir la prohibición de que los bares y restaurantes del municipio puedan abrir su interior a los clientes, ya que la alcaldesa dice no entender la alerta y el problema cuando el brote que ha disparado la incidencia en la localidad está controlado y circunscrito a una congregación religiosa residente en un monasterio del municipio.

Y ahora este martes es el partido Vox el que avisa que irá or el mismo camino que la alcaldesa arandina y que recurrirá ante los tribunales “cualquier medida decretada por la Junta de Castilla y León que limite derechos fundamentales de los ciudadanos, como los de movilidad ante toques de queda o cierres perimetrales, o el derecho a trabajar en caso de limitaciones de horarios en la hostelería por ejemplo, o el cierre de los interiores de bares y restaurantes que afectan a 29 localidades en estos momentos donde la incidencia acumulada está por encima de los 150 casos por cada cien mil habitantes a catorce días.

La formación que lidera Santiago Abascal en España ha registrado en las Cortes de la mano de su única procuradora Fátima Pinacho, una proposición no de Ley en el Parlamento autonómico con la que, entre otras cuestiones, reclama que los hosteleros puedan abrir por el tiempo que tengan establecido en sus licencias de actividad, sin perjuicio de las medidas de ordenamiento del espacio que puedan ser temporalmente necesarias para evitar aglomeraciones y contactos estrechos dentro de los establecimientos y de las medidas de protección sanitaria personal.

A través de un comunicado al que ha tenido acceso este periódico, Vox advierte de la gravedad de la situación económica de muchos trabajadores y sectores y señala, “a las puertas de una temporada de verano crucial para muchos sectores estratégicos de nuestro país”, como la hostelería o el turismo, que lo más urgente en estos momentos pasa por garantizar a todos los sectores que se va a poner fin a las restricciones al trabajo para devolver a las empresas la libertad para trabajar, además de asegurar a los ciudadanos su derecho básico moverse en libertad.

“La Junta no debe imponer ningún toque de queda ni restricciones a la movilidad en el territorio de la comunidad o medidas que afecten a los derechos fundamentales de los castellanoleoneses”, advierte Vox en el comunicado, ante las palabras de los últimos días pronunciadas por el presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, y el vicepresidente de la Junta, Francisco Igea, sobre la posibilidad de analizar nuevas medidas si la pandemia empeora y finalmente el Tribunal Supremo acepta el recurso de este tipo de medidas en otras regiones de la España autonómica donde han aprobado como Baleares o la Comunidad Valenciana.,