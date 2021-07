Mañueco reclama al Gobierno un reparto equitativo de los fondos europeos y con el consenso de todos

El presidente de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, ha vuelto a exigir al Gobierno de la nación que haya un “reparto equitativo para todas las Comunidades Autónomas” y que uno de los principales pilares para ello sea la despoblación. Unas declaraciones que ha realizado al participar en “Las Mañanas de RNE” con Íñigo Alonso, donde ha advertido que no se “puede negociar este reparto”, al igual que ocurre con la financiación autonómica. Por ello, se ha mostrado contrario a las reuniones bilaterales que se están produciendo entre el Ejecutivo central y el catalán “de espaldas al reto” y ha apostado por qué se escuche más a las autonomías.

“No puede hacerse una negociación bilateral sobre aquello que afecta a todos como la financiación autonómica o el reparto de fondos europeos, a espaldas del resto”, ha señalado a lo que ha añadido que “hay que trabajar más con las Comunidades Autónomas, tenemos que hablar de estas cuestiones, y para ello no basta sólo un día sino que hay que hacer un trabajo previo y posterior”.

También ha sido preguntado sobre el tema catalán, donde ha abogado por dialogar, pero siempre “dentro del marco constitucional” y que el Tribunal Constitucional ya ha dejado claro de que no puede haber un referéndum no vinculante a la vez que afirma que el presidente no puede hacer “seguidismo” a los partidos independentistas, por lo que le ha animado a “volver al consenso con las grandes fuerzas constitucionalistas nacionales”. En este punto avisa que si Sánchez no cambia sus políticas, el camino del Gobierno puede ser “corto”.

Respecto a los datos del paro conocidos en la mañana de hoy, el presidente de Castilla y León afirma que su comunidad es una de las que más se ha visto beneficiada por esta bajada, con 23.000 afiliados más. Baja el paro “en todas las provincias y en todos los sectores”, confirma Fernández Mañueco, “un “6 por ciento respecto a mayo y un 9 por ciento respecto al junio del año pasado”, 2 puntos más que la media nacional. Algo que ayuda a afrontar con más optimismo la recuperación económica.

Y con el comienzo de las vacaciones, el presidente también ha animado a los turistas españoles a acercarse hasta la Comunidad por la extensa oferta cultural y ser “un destino atractivo y seguro”, señala, aunque ha recordado que hay que seguir respetando las medidas sanitarias. A pesar de que al menos la mitad de los ciudadanos que se pueden vacunar ha completado la pauta, pide no relajar las medidas. La incidencia en la comunidad sigue subiendo, pero la hospitalización se mantiene estable, aclara. Por último, ha reclamado al Gobierno y a la UE “mayor agilidad” para la llegada de vacunas.