El Comedor de los Pobres de Salamanca, al límite

Coronavirus

En Comedor de los Pobres de Salamanca se encuentran al límite de sus posibilidades. Los voluntarios que allí trabajan lo están dando todo pero reconocen que la situación económica es delicada y que no les llega para poder atender como quisieran a toda la gente que acude a ellos, y que cada vez es mayor. “Estamos viviendo un estancamiento total. Aquí no para de llegar gente nueva que necesita ayuda y no sabemos qué hacer. Estamos económicamente mal. Dando todo lo posible, pero ahogados”, advierte Rocío Ledesma, una de las coordinadoras de este comedor social.

Ledesma pone en valor la solidaridad de la gente, especialmente en los peores momentos al inicio de la pandemia, pero asegura que actualmente la aportación de los ciudadanos se ha contenido, mientras “la necesidad es la misma, o más”. Al trabajo “a destajo” al que se enfrentan cada día en el Comedor de los Pobres de Salamanca se añade ahora la incertidumbre por las restricciones.

“La gente no puede entrar en el centro porque el espacio que tenemos es muy reducido, así no sabemos cómo lo vamos a hacer este año”, lamenta, en declaraciones recogidas por Ical.

Si bien, y pese a lo complicado de la situación, todavía hay muchas iniciativas solidarias que insuflan aire fresco al Comedor, como es el caso de la salmantina María Teresa Hernández, que ha conseguido recaudar 1.547 euros para el Comedor de los Pobres de Salamanca gracias a su peregrinaje ciclista solidario que transcurrió en paralelo a su vasto recorrido del Camino de Santiago siguiendo la vertiente de la Vía de la Plata. La peregrina partió el 16 de mayo de la Giralda de Sevilla y marchó en bicicleta por un total de 1.007 kilómetros en 39 etapas hasta arribar a Santiago de Compostela el 24 de junio.

María Teresa Hernández entregó este martes pasado el cheque solidario a las coordinadoras del Comedor de los Pobres, en el Paseo de la Estación de la capital del Tormes, en un emotivo acto que tuvo en el agradecimiento a su principal protagonista. “El espíritu peregrino ha funcionado”, decía la protagonista, mientras explicaba que la idea la sacó de un telediario. En concreto, de la historia de un peregrino del gallego municipio de El Grove, quien recaudó dinero para Cáritas de su pueblo, le inspiró para plantearse la hazaña con carácter solidario.

La salmantina María Teresa Hernández entrega el importe recaudado durante su recorrido del Camino de Santiago solidario bajo el lema 'Yo pongo los pies, tú dejas las huellas' a favor del Comedor de los Pobres

“Me pareció una buena idea”, reconocía esta peregrina que se confiesa una “enamorada del Camino” y que trata de hacerlo “cada año”. “Animo a la gente a que tenga iniciativas así porque merecen mucho la pena por la gente que más lo necesita”, valoraba.

La respuesta solidaria de la gente desbordó todas sus expectativas puesto que, según comentaba, se había fijado el objetivo en apenas 900 euros y al décimo día de travesía ya los había cubierto. A través de la plataforma ‘Mi grano de arena’ la gente podía comprobar su posición exacta y dejarle, además del donativo, un montón de mensajes de aliento.

La peregrina recibió una total de 66 donativos entre el 14 de mayo y el 30 de junio, y el mayor superó los cien euros. Hernández recordaba que recorrió todos los ríos de España a través de ese millar de kilómetros pedaleados y se emocionaba al recordar el día de su partida desde la Giralda de Sevilla. “Gran parte del Camino lo hice sola, pero después estuve acompañada por una pequeña familia que formamos cinco peregrinos”, finalizaba.