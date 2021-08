Coronavirus

Se disparan los contagios por el efecto de las no fiestas de agosto

Hace exactamente una semana, cientos de pueblos de Castilla y León festejaban las no fiestas de agosto, sin actividades programadas pero con numerosos botellones y celebraciones por parte de jóvenes en su gran mayoría en sus calles, que ha provocado el malestar de muchos vecinos. Es el caso de Rueda, en Valladolid, donde han surgido varios brotes por este motivo disparando la incidencia acumulada a catorce días por encima de los dos mil casos por cada 100.000 habitantes, o los de Peñafiel y Pollos, también en tierras vallisoletanas.

Y estas celebraciones de no fiestas están detrás del importante repunte e contagios que se ha registrado este martes en Castilla y León después de varias semanas de paulatino pero lento descenso de contagios e incidencia. Y es que la Comunidad reporta hoy 518 nuevos infectados detectados por pruebas diagnósticas, lo que suponen 321 más que ayer, algo normal teniendo en cuenta el efecto fin de semana, pero lo que es peor, 236 contagios más que hace una semana, cuando muchos municipios estaban en plenas “no fiestas”.

Valladolid, con 199 casos, es la provincia más afectada y con diferencia, seguida de Burgos, con noventa, mientras que Segovia y Soria son las que menos positivos anotan con 24 cada una, que elevan a 295.94 el total de contagios en lo que llevamos de crisis sanitaria.

Los brotes activos también aumentan en las últimas 24 horas hasta los 395, 19 más que hace un día, con 2.999 personas implicadas en alguno de ellos, 17 más que ayer.

Valladolid, con 366 afectados en 62 focos abiertos, es la provincia con más problemas.

Además, este martes se vuelve a poner de manifiesto la letalidad que sigue mostrando este virus en esta quinta ola. De hecho, Castilla y León lamenta el fallecimiento de otras siete personas en los hospitales de la Comunidad (dos en Valladolid; y una en Zamora, Segovia, Salamanca, Ávila y Burgos), que elevan a catorce el total esta semana, y a treinta desde el viernes, y que dejan el total de muertos en esta pandemia en los centros hospitalarios en 6.013.

Una cifra a la que habría que sumar las 1153 personas usuarias de residencias de mayores o con discapacidad que se fueron de este mundo en la habitación del centro en el que residían, y las 1.105 personas que murieron con síntomas compatibles y a las que no realizaron la prueba diagnóstica que lo hubiera podido confirmar.

Las buenas noticias llegan nuevamente de las 42 altas hospitalarias que se han dado este martes que elevan a 32.550 el total de personas que han plantado cara al bicho y superado la enfermedad.

Se mantendrán las medidas de restricción en septiembre

Ante esta situación el vicepresidente de la Junta de Castilla y León, Francisco Igea, ha asegurado este martes en Salamanca que la intención del Gobierno regional es “mantener las medidas en este nivel de restricción” después .

“Estamos manteniendo una actividad prácticamente normal pero hay que mantener la prudencia”, decía el vicepresidente, en declaraciones recogidas por Ical, mientras pide prudencia a la ciudadanía, en general, y a los jóvenes, en particular, “porque no estamos en la normalidad y por ello hay cosas que no se pueden hacer, como los eventos multitudinarios”.

Por eso, la Junta continuará con las medidas especiales del Nivel 1 en todo el territorio de Castilla y León más allá del día 30 de agosto. “Es muy bajo, pero tenemos que evitar episodios como los que hemos tenido estos días”, consideraba.

Seis usuarios de residencias muertos en cuatro días

En cuanto a la situación epidemiológicas en las 1.214 residencias de mayores y centros sociosanitarios, seis usuarios de residencias han fallecido por la covid en los últimos cuatro días, cinco de ellos en el hospital y uno más en centros residenciales, según los datos publicados este martes por la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades en comparación con los últimos datos proporcionados con anterioridad el 20 de agosto.

Además, en estos momentos hay seis personas con síntomas compatibles aisladas y otras trescientas sin sintomatología en aislamiento preventivo para evitar una posible expansión del virus en estos centros, de los cuales 138 están en Salamanca, 50 en Burgos, 47 en Valladolid, 32 en Palencia, 16 en Ávila y Zamora, cuatro en Segovia y ninguno en León y Soria.

En cuanto a los 25 centros propios de la Junta, prestan a día de hoy servicio a 2.631 personas, con 29 residentes hospitalizados. Estas residencias contabilizan 184 personas fallecidas con COVID y otras 117 con síntomas compatibles. En estos momentos no hay personas aisladas con síntomas compatibles con la COVID-19 en aislamiento preventivo y catorce, sin síntomas.