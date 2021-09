Víctor del Árbol, Premio Blacklladolid 2021 por “El hijo del padre”

Coronavirus

Blacklladolid ha vivido una doble jornada, matinal y vespertina, con algunas de las plumas más importantes del panorama literario español y con los mejores expertos en comportamiento criminal reunidos en el castillo de Fuensaldaña. Cinco conferencias -Paz Velasco, María Dueñas, Pedro Baños, Javier Sierra y Víctor del Árbol, que recibió el premio Blacklladolid21- en las que los protagonistas han desvelado secretos y claves de un mundo que ha conquistado el castillo de Fuensaldaña.

Paz Velasco, licenciada en Derecho, criminóloga y escritora, ha sido la encargada de abrir la tercera jornada de Blacklladolid. Velasco es un referente en el análisis del comportamiento criminal desde una perspectiva poliédrica y divulgativa en la que su experiencia en el mundo de los tribunales como abogada penalista y su formación le otorgan una visión única. Su charla ha llevado a los asesinos en serie de ficción hasta la realidad en la que ella trabaja.

“Sentimos fascinación por los asesinos múltiples. Por eso nunca utilizo la palabra monstruo, porque eso significa que tienen alguna tara física que hace que podamos identificarlos fácilmente. Y la realidad no es así, los asesinos no tienen ningún rasgo físico ni de comportamiento por el que podamos reconocerlos”, ha aclarado Paz Velasco, que ha conseguido que todos los espectadores aguantaran la respiración mientras por el castillo de Fuensaldaña desfilaban asesinos en serie como BTK o Jack el Destripador.

Y después de conocer a los mayores criminales, Blacklladolid se ha sumergido en el especial mundo de María Dueñas, una de las escritoras más destacadas de nuestro país. La autora de El tiempo entre costuras y Sira, entre otras novelas, es un fenómeno editorial y ha conseguido cautivar por igual a público y crítica. María Dueñas ha comenzado reconociendo que entre Miss Marple y Hércules Poirot, ella prefiere a la entrañable ancianita. Y luego se ha adentrado por el camino de la creación literaria.

“Me fascinan los escritores que se sientan y no saben qué va pasar con sus personajes. Yo organizo, estructuro, pienso y diseño por lo menos durante tres o cuatro meses. Relleno cuadernos, fichas, mapas, necesito estructurar mi mente antes de poner en el ordenador ‘capítulo 1′. Yo necesito saber por dónde voy a ir, qué camino voy a recorrer. Pero me concedo libertad, porque a veces la novela se expande, crece por sí misma”, ha analizado su forma de trabajar para explicar su particular cosmos, ese que cerró la jornada matinal de Blacklladolid.

Tras el descanso, el castillo de Fuensaldaña ha recuperado el aura de misterio que lo envuelve desde el jueves. El encargado de abrir la tarde fue Pedro Baños, coronel del Ejército de Tierra (Infantería), Diplomado de Estado Mayor. Baños es un reconocido experto internacional en geoestrategia, inteligencia y analista de las grandes amenazas como el terrorismo internacional y los conflictos armados. Por eso su conferencia ha estado centrada en el peligro de la desinformación y del ciberespacio.

“Todo lo que hacemos es susceptible de ser interceptado, de ser grabado, de ser guardado y, algún día, utilizado contra nosotros. Es muy fácil cometer lo que llamamos un asesinato social en un mundo hiperconectado porque, además, la velocidad de propagación de esa información falsa es infinitamente mayor que la posterior reparación del daño”, ha avisado Pedro Baños.

Tras la disertación sobre los peligros que amenazan en el mundo digital, llegó el momento de Javier Sierra, Premio Planeta por El fuego invisible, único autor español cuyas novelas han llegado al top ten de los más vendidos en Estados Unidos. Sierra se adentró por sus comienzos en el periodismo y su relación con lo paranormal. Y lo que le ha ayudado esa visión diferente del mundo.

#Blacklladolid21 afronta la recta final de la jornada de hoy y @Javier__Sierra ya ha recibido de manos de Inmaculada Toledano, diputada de Alimentación y Consumo, el obsequio de @alimentosVALL @Dip_Va pic.twitter.com/HnZX629Fcc — Blacklladolid (@Blacklladolid) September 25, 2021

“Creo que siempre he tenido una manera rara de ver el mundo. Pero es que ser un bicho raro no es un problema cuando tienes que escribir, porque te aporta una visión diferente de la realidad. Aún recuerdo, cuando aún llevaba una vida de periodista errante, me encontré con la historia de La dama azul, y pensé que tenía que convertirla en un relato”, ha rememorado el escritor, que es capaz de entretejer la realidad del periodismo con la ficción de sus novelas.

Y para cerrar la jornada de sábado en Blacklladolid, ha tomado la palabra Víctor del Árbol. El escritor había recibido minutos antes el Premio Blacklladolid 2021 por El hijo del padre. César Pérez Gellida, organizador de este certamen; Dolores Redondo, madrina de honor; e Inmaculada Toledano, diputada de Alimentación y Turismo, arroparon al autor. Por su parte, Ignacio Martín, presidente de Cuatro Rayas, fue el encargado de entregar el galardón.

Luego, ya en la charla, Víctor del Árbol quiso adentrarse por los caminos de su infancia, cuando los libros marcaron su felicidad. “Cuando eres una persona tímida, los libros se convierten en tu mundo. Y yo ya sabía que mi vida iba a estar relacionada con ellos”, ha asegurado el escritor, que además ha querido agradecer el Premio Blacklladolid. “No voy a perdonar nunca a Dolores Redondo que me haya hecho llorar de emoción y a César Pérez Gellida le voy a agradecer siempre esa cerveza en la que me habló de este proyecto”.

Tras un día intenso, Blacklladolid se ha despedido hasta mañana, cuando se celebrará la última jornada de literatura y crimen. Este domingo intervendrán Belén Ruano, subinspectora de policía, y Dolores Redondo, otro de los fenómenos editoriales de los últimos año.