Tudanca: “La eólica es la mayor trama de corrupción de la historia de Castilla y León”

Este jueves se ha conocido que la Fiscalía Anticorrupción ha pedido, en su escrito de acusación contra 16 altos cargos de la Junta empresarios por la supuesta comisión de delitos de corrupción llevados a cabo al beneficiarse de la concesión irregular de autorizaciones de los parques eólicos en la Comunidad, un total de 138 años de cárcel y 848 millones de euros en multas para todos ellos. Con especial hincapié en el ex viceconsejero de Economía, Rafael Delgado en la etapa de Tomás Villanueva como consejero, al que el fiscal pide 42 años de prisión y 239 millones de multa-.

Ante esta información, el secretario regional del PSOE, Luis Tudanca, ha asegurado, a través de su perfil en Twitter, que con esta petición de penas adelantada por El Norte de Castilla, se confirma que los socialistas tenían razón en 2015 cuando denunciaron este caso, y que la trama eólica es la mayor trama de corrupción de la historia de Castilla y León.

“Hoy se confirma lo que ya dijimos hace tres años: 138 años en penas y 848 millones de euros en multas por todo lo robado”, señala Tudanca, para quien es el régimen corrupto del PP de Castilla y León al que sus cómplices mantienen en el poder”.

De la misma forma, la portavoz socialista en la Comisión de investigación en las Cortes autonómicas sobre la trama eólica, Patricia Gómez, iba en la misma línea que su jefe, y aseguraba que el PSOE “no se equivocaba” cuando apuntaba al PP de Castilla y León, puesto que hay imputados que son los mismos que en los casos del edificio de la “Perla Negra” y los terrenos de Portillo.

En este sentido, citaba al ex consejero Tomás Villanueva que, debido a su fallecimiento, ha quedado sin ningún tipo de responsabilidad penal, “no porque los Juzgados hayan dictado que era inocente”, apuntaba.

Gómez, además, se preguntaba por el dinero de castellanos y leoneses “que se ha tenido que desviar de las arcas públicas para beneficiar solo a unos pocos”, ya que, según denunciaba, “si se suman las multas que pide la Fiscalía, la cantidad se calcula en 848 millones de euros”.

Asimismo, recordaba que cuando se dio la trama eólica, el mayor responsable de la caja de la Comunidad en la actualidad, Carlos Fernández Carriedo, actual consejero de Economía y Hacienda y que entonces era el de Medio Ambiente, y apuntaba también al presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, del que decía que “siempre estuvo ahí”. “Parece una ironía de la vida” que Mañueco fuera en esa etapa presidente del Comité de Garantías del PP”, apuntaba la procuradora, al asegurar que cuando se habla de corrupción “al final todos terminan en el PP de Castilla y León”.

El vicepresidente y portavoz de la Junta, Francisco Igea, en la sede de la Delegación de la Junta en Salamanca EUROPA PRESS 04/10/2021 FOTO: EUROPA PRESS EUROPA PRESS

El pacto PP y Cs “no peligra”

El vicepresidente y portavoz de la Junta de Castilla y León, Francisco Igea, preguntado por este asunto en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno, aseguraba que la Justicia “es una garantía” y mosytraba su confianza en que con la apertura de juicio oral, el establecimiento de responsabilidades y el cumplimiento de las penas se impongan en el caso de las eólicas.

Igea insistía también en que este caso no peligra ni afecta al pacto entre PP y Cs “porque en la causa que se sigue en dos juzgados de Valladolid no hay ningún alto cargo de la Junta que esté imputado”, en referencia a que tanto Rafael Delgado como Begoña Hernández, son ex altos cargos de la anterior cúpula de la Consejería de Economía y Empleo.