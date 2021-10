La ONCE sacará el próximo sábado, 23 de octubre, el primer cupón de la serie de nueve dedicada a los “Caminos a Santiago por Castilla y León”, con la que la organización pretende difundir las etapas de esos recorridos por la Comunidad autónoma, a través de imágenes de los paisajes y enclaves más emblemáticos.

De esta forma, la Organización Nacional de Ciegos Españoles imprimirá un total de 49,5 millones de cupones, es decir, 5,5 millones para el cupón de cada provincia, que saldrán a la venta cada sábado hasta completar la serie, el 25 de diciembre.

“Se trata de una iniciativa más en colaboración con la ONCE y de promoción del Camino De Santiago en este Año Jacobeo 21-22. En esta colección hemos tratado de reflejar diferentes lugares de Castilla y León a través de un cupón por provincia, nueve cupones, aunque tenemos 15 caminos tradicionales, históricos, por Castilla y León”, explicó la directora general de Turismo, Estrella Torrecilla.

“No nos cabían todos en los nueve cupones pero hemos querido dar una representación por provincia de todos ellos y que se podrán comprar todos los sábados desde el 23 de octubre hasta el 25 de diciembre. Además, el primero empezará, precisamente, con el de la provincia de Zamora”, añadió.

Estrella Torrecilla hizo estas declaraciones en la Delegación Territorial de la Junta de Castilla y León en Zamora, durante la presentación de la iniciativa de la ONCE. El acto contó con la participación de la delegada territorial de la Administración autonómica en Zamora, Clara San Damián, y del delegado territorial de la ONCE en Castilla y León, Ismael Pérez, y contó también con la presencia de la presidenta del Consejo Territorial ONCE, Rosa Rubio, y la directora de ONCE en Zamora, Esther Pérez.

“Esto es un camino de colaboración mutua durante mucho tiempo o para siempre entre todos y, en este caso, entre la Administración pública y una entidad social, como es el caso de la ONCE”, indicó Ismael Pérez.

“Los motivos del cupón están muy cotizados y conseguir que nos dejen hacerlo no ha sido fácil pero tampoco ha sido muy difícil porque hemos hecho una buena propuesta”, aseguró.

El delegado territorial de la ONCE en Castilla y León incidió en que los Caminos a Santiago son un “referente” y, por lo que se refiere a la Comunidad autónoma, “un referente de la colaboración y de un turismo bien entendido, incluso desde el punto de vista del desarrollo sostenible”.

Proyecto “único en el mundo”

En este contexto, Ismael Pérez recalcó que “intentamos colaborar para que haya un turismo sostenible y para todos” y destacó un proyecto entre la Fundación ONCE y la Consejería de Cultura y Turismo para hacer accesible a personas ciegas el Camino de Santiago. “Es un proyecto bonito, ambicioso, novedoso y único en el mundo. Pronto verá la luz y lo contaremos con detalle. Va a permitir que una persona ciega, aunque hoy les parezca increíble y no se lo puedan imaginar, pueda hacer el Camino de Santiago por sus propios medios apoyándose en la tecnología, apoyado en información, cosa que ahora es prácticamente imposible si no vas acompañado de una persona”, expuso.

“Por eso nos gusta y nos anima aún más el poder contar que el Camino de Santiago tiene todas esas vertientes, esas 15 variantes, lo que da mucho más sentido todavía a esos proyectos de colaboración en relación con la accesibilidad en los que estamos trabajando”, agregó.

Serie de cupones

El cupón del sábado, 23 de octubre, estará dedicado al Camino Mozárabe-Sanabrés, cuyo origen para peregrinar a Santiago “va de la mano de la Vía de la Plata y de una serie de pequeñas romerías hacia monasterios surgidos en base a la repoblación mozárabe y situados en la provincia de Zamora”, según apuntaron fuentes de la ONCE.

El cupón del 6 de noviembre irá dedicado al Camino de Madrid a su paso por Medina de Rioseco (Valladolid). La Ruta Jacobea Madrileña comienza en la capital. En Valladolid, el Camino discurre por Alcazarén, Puente de Duero, Medina de Rioseco, Cuenca de Campos, Santervás de Campos. Medina de Rioseco es Conjunto Histórico Artístico.

El Camino de la Lana es el motivo reflejado en el cupón del sábado, 13 de noviembre, ilustrado con una imagen de la iglesia de Nuestra Señora del Rivero, de San Esteban de Gormaz (Soria). Esta localidad se encuentra situada en la Ruta de la Lana, una parte del Camino de Santiago que recoge ramificaciones castellano-manchegas que entroncan con los caminos levantinos.

El cupón del 20 de noviembre corresponde al Camino de Madrid, a su paso por Santa María la Real de Nieva (Segovia). El trazado empieza en la zona céntrica de la capital, en la plaza de Santiago. Pasa por Tres Cantos, Manzanares el Real, Cercedilla para, ya en Segovia, llegar a Santa María la Real de Nieva, en la quinta etapa de este Camino. Parada obligatoria es el monasterio de Santa María la Real de Nieva, una imagen de cuyo claustro ilustra el cupón.

La Vía de la Plata es la parte del Camino a la que está dedicado el cupón del 27 de noviembre, ilustrado con una fotografía de la Catedral de Salamanca. La Vía de la Plata es el más importante Camino de Santiago desde el sur peninsular. Es uno de los Caminos de Santiago más largos de los que atraviesan la Península Ibérica, con cerca de 1.000 kilómetros.

El cupón del día 4 de diciembre recoge el Camino Francés, que une Saint Jean de Pied de Port (Donibane Garazi) con Santiago de Compostela, siendo el eje más importante y popular de las peregrinaciones jacobeas. Surge poco después del descubrimiento del sepulcro del apóstol Santiago en Compostela. Este cupón está ilustrado con una imagen de la iglesia de San Martín de Frómista (Palencia).

El Camino Real de Invierno ilustra el cupón del día 11 de diciembre, que incluye la fotografía del Castillo de Ponferrada (León). Fue tradicionalmente utilizado por los peregrinos para evitar las nieves de O Cebreiro. Une Ponferrada con Santiago de Compostela pasando por el valle del río Sil y la Ribeira Sacra. Tiene 263 kilómetros hasta Compostela.

El día 18 de diciembre el cupón está dedicado al Camino Olvidado, una ancestral ruta jacobea que, desde Pamplona y Bilbao, avanza por el norte del Camino Francés hasta unirse a éste en Cacabelos. son pocos aún los peregrinos que lo han recorrido. El cupón incluye la imagen del Monumento Natural de Ojo Guareña (Burgos).

Por último, el 25 de diciembre, la serie termina con el Camino de Levante y Sureste, que enlaza Valencia con la Vía de la Plata a la altura de Zamora. Cruza el interior de Castilla-La Mancha y Castilla y León en un largo recorrido que siguieron antaño los peregrinos medievales que llegaban a los puertos levantinos. Este cupón llevará la imagen de las Murallas de Ávila.

“Tenemos que hacer nuestra labor social, ser capaces de ser solidarios y ser innovadores para obtener resultados distintos. Creo que lo estamos consiguiendo. En la ONCE solemos decir que hay que salir llorados de casa. Tenemos el convencimiento de que Castilla y León tiene que salir llorada de casa No podemos pararnos en los problemas de despoblación, sino pensar en qué podemos hacer para mejorar”, concluyó Ismael Pérez.