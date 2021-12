El I Congreso “Mujer, Deporte y Discapacidad” promueve la equidad de los paralímpicos

El I Congreso Mujer, Deporte y Discapacidad sirvió para promover “la equidad” que existe en el deporte adaptado y paralímpico. Las participantes en la cita de la Federación de Deporte Adaptado de Castilla y León (Fedeacyl) en el Museo de la Evolución Humana de Burgos coincidieron en la “no existencia” de la discriminación por género en sus trayectorias deportivas, al tiempo que destacaron la importancia de la figura femenina, incluso, en muchos casos por encima de la del hombre.

“Ahí está Teresa Perales. Si pensamos en deporte paralímpico enseguida nos viene a la cabeza ella”, indicó la exnadadora vallisoletana Amaya Alonso, quien también puso en valor el reconocimiento a la mujer paralímpica en Castilla y León, desde su propia experiencia –paralímpica en Pekín y en Londres-, un hecho en el que coincidió con su compañera en los Juegos de China de 2008, la palentina Ester Rodríguez.

Ellas, junto a María Ángeles Lebrato o Purificación Santamarta, abrieron “huella” para todas esas deportistas “que son presente y futuro de nuestro deporte”, defendió la velocista Lía Beel, quien junto a la judoca Marta Arce, destacó la evolución de la práctica paralímpica, los apoyos y algunas políticas de promoción del deporte femenino, como las becas a deportistas que se quedan embarazas y las facilidades para su regreso a la competición tras dar a luz. Una política integradora que también destacó Zuriñe Ibarra, responsable del programa Mujer y Deporte del Comité Paralímpico Español.

Participantes en el Congreso celebrado en Burgos FOTO: La Razón

Además de las políticas de promoción femenina, uno de los momentos del Congreso lo protagonizaron Lía Beel y Marta Arce, cuando ambas admitieron que sufrieron acoso escolar por su discapacidad –deficiencia visual-. “Aún así, no me plantearía no tener mi discapacidad”, subrayó Beel ante el asentimiento de Arce.

La figura de Marta Fernández

Las experiencias en la infancia también centraron parte de la charla de Amaya Alonso y Ester Rodríguez. Las dos destacaron que a los niños y las niñas con discapacidad “se las trate de llevar siempre a colegios normalizados”, agregaron. “Es fundamental”, añadió Alonso, quien recordó como ella utilizaba un catalejo para ver el encerado de la clase.

La necesidad de educar desde la infancia, con proyectos como Tiempos Paralímpicos promovido por Fedacyl y la Junta de Castilla y León, lo certificó Marta Fernández, convertida en la figura del deporte paralímpico en España y que fue la abanderada del I Congreso Mujer, Deporte y Discapacidad en su casa, en Burgos. “A mí, una de las cosas que más me ha marcado es que me reconozcan por la calle… y sobre todo los niños”, aseguró al tiempo que destacó precisamente esa concienciación en los más pequeños.

La campeona paralímpica repasó su experiencia en los Juegos de Tokio y la consecución de sus medallas. “Para mí, más del 50% del éxito es de Carras –por su técnico-. Daba igual la hora que fuese, que pese a no estar en Japón conmigo, siempre estaba al otro lado del teléfono para cualquier duda… Pero también de los fisios y médicos que estuvieron en Tokio. Si se me salía la cadera, el hombro… Ellos fueron capaces de permitir que volviese a nadar y competir”.

La nadadora burgalesa también valoró el futuro y recordó que posee una enfermedad degenerativa. “Lo más importante es que me deje llegar en condiciones a los Juegos de París, porque quiero estar, lograr la mínima y disfrutar”, afirmó. “Disfruté de Tokio porque recurrí a la ayuda de un psicólogo para gestionar la presión, porque no quería que la que podía ser mi única experiencia paralímpica se estropeara por la presión de tener que conseguir este o el otro resultado”, recalcó Fernández Infante.

La paralímpica quiso cerrar su intervención con un mensaje para todos los deportistas con discapacidad “que vienen por detrás”. “Es muy importante seguir trabajando con ellos, porque podemos vivir más cosas como las que me han pasado a mí”, concluyó en una cita que fue abierta por el consejero de Cultura, Turismo y Deporte, Javier Ortega, quien recalcó la importancia de deportistas “como Marta” para promover los valores del deporte “y del deporte femenino en nuestra sociedad”.

Por su parte, el presidente de Fedeacyl, Federico Martínez, realzó la figura de Marta Fernández y del resto de deportistas participantes en el Congreso como “modelos de éxito” que “permiten ver la punta del iceberg, y de las cosas increíblemente buenas que se podrían conseguir con apoyos para seguir la estela de Marta, Amaya, Ester, Lía…”, explicó.