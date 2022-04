El polémico taller feminista “Píntate el toto” de Soria registra 500 inscripciones

El polémico taller “Píntate el toto” programado por el Ayuntamiento de Soria dentro de un ciclo de actividades feministas para el próximo 16 de abril, Sábado Santo o de Gloria, sigue dando que hablar después de que el pasado domingo el procurador electo de Vox por Burgos y futuro vicepresidente de la Junta, Juan García-Gallardo, denunciara públicamente desde su perfil personal de Twitter esta actividad, por considerar que “pervierte” sexualmente a las adolescentes”, además de cuestionar el apoyo económico del Ayuntamiento gobernado por el socialista Carlos Martínez, a este taller .

Tanta expectación ha creado esta iniciativa que en apenas unos días ya tiene registradas quinientas inscripciones

Pero, además, este viernes, la Fundación Abogados Cristianos ha pedido al Consistorio soriano que retire este taller que considera cagado de alto contenido ideológico y, si no lo hace, ha amenazado con acudir a la Justicia y presentar un Recurso Contencioso-Administrativo contra la financiación de este taller.

La Fundación denuncia también que el Ayuntamiento de Soria ni ninguna entidad local tienen competencias en educación, y advierte de que se está vulnerando el deber de neutralidad de las administraciones públicas recogido en el artículo 103 de la Constitución Española.

Desde el Consistorio soriano la respuesta no se ha hecho esperar y esta misma mañana el alcalde Carlos Martín ha querido dejar claro que no van a retirar este polémico taller. “No daremos ni un paso atrás en favor de la igualdad de las mujeres por muchas críticas, insultos y amenazas que suframos”, decía el primer edil soriano en referencia a la advertencia judicial de Abogados Cristianos. Además, Martínez aseguraba, contundente, que no perderá ni un solo minuto en reforzar a los que pretenden negar lo que es la corrección de las desigualdades.

Visibilizar la vulva

El taller lo impartirá Laura Marín Serrano, estudiante de Publicidad y Relaciones públicas, además de creadora de la marca Olé tu toto y concretamente de ‘Las Toto Bags’, bolsas de materiales sostenibles personalizadas con diseños únicos. Su proyecto se basa en la reivindicación de la visibilización de la vulva.

La profesora asegura no salir de su asombro por la reacción del líder de Vox en la Comunidad y aseguraba que el objetivo no es otro que “reivindicar que las mujeres no son un objeto sexual y abordar la sexualidad con naturalidad”.

“Se ha tergiversado bastante la información propuesta en el taller, que solo es un encuentro dentro de una parte de la estrategia de la Concejalía de Igualdad”, explicaba Marín Serrano, para quien el taller reivindica que “no somos solo un objeto sexual y que simplemente la vagina, el coño o los pezones femeninos son un órgano más de nuestro cuerpo, tratado con total naturalidad”.