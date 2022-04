Abogados Cristianos irá a la Justicia si en Soria no retiran el taller “Píntate el toto”

La Fundación Española de Abogados Cristianos irá a la Justicia si el Ayuntamiento de Soria no retira el taller “Píntate el toto”. Esta entidad pide al Consistorio que preside el socialista Carlos Martínez que quite esta iniciativa y si no presentará un recurso Contencioso-Administrativo contra la financiación de este taller.

La organización de juristas alega la falta de neutralidad de la administración pública al impartir una actividad cargada de alto contenido ideológico.

La Fundación de Abogados Cristianos denuncia que “el Ayuntamiento no tiene competencias en educación, por lo que se está arrojando competencias que no tiene y menos aún en educación sexual feminista que además constituye una vulneración del deber de neutralidad de las administraciones públicas recogido en el artículo 103 de la Constitución Española”.

En un comunicado al que ha tenido acceso este periódico, la presidenta de Abogados Cristianos, Polonia Castellanos, asegura que “los ayuntamientos no tienen competencia para dar educación sexual y menos para adoctrinar a los niños con el dinero de todos”.

Así mismo, denuncia que el Ayuntamiento se haya gastado 20.000 euros en un ciclo sobre feminismo: “Es un ejemplo más de cómo los partidos de izquierda cuando gobiernan gastan el dinero de los ciudadanos en imponer su ideología en vez de invertirlo en mejorar su situación económica”.

La polémica saltaba el pasado domingo cuando el líder de Vox en Castilla y León, Juan García-Gallardo, denunciaba este taller en su perfil social de Twitter señalando que “Soria necesita apoyo e inversión, no pervertir sexualmente a las adolescentes”.

El futuro vicepresidente de la Junta rechazaba la iniciativa y cuestionaba el apoyo institucional al II Ciclo de Encuentros para el Feminismo de Soria, que incluye el taller ‘Píntate el toto’, que impartirá Laura Marín Serrano, estudiante de Publicidad y Relaciones públicas, creadora de la marca Olé tu toto y concretamente de ‘Las Toto Bags’, bolsas de materiales sostenibles personalizadas con diseños únicos. Su proyecto se basa en la reivindicación de la visibilización de la vulva.

La estudiante, por su parte, mostraba su “sorpresa” por la reacción del líder de Vox en la Comunidad y aseguraba que el objetivo no es otro que “reivindicar que las mujeres no son un objeto sexual y abordar la sexualidad con naturalidad”.

“Se ha tergiversado bastante la información propuesta en el taller, que solo es un encuentro dentro de una parte de la estrategia de la Concejalía de Igualdad”, explicaba Marín Serrano, para quien el taller reivindica que “no somos solo un objeto sexual y que simplemente la vagina, el coño o los pezones femeninos son un órgano más de nuestro cuerpo, tratado con total naturalidad”.