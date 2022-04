Tudanca augura “tiempos oscuros” y llama a la sociedad a no rendirse: “El PSOE no lo hará”

El portavoz del Grupo Parlamentario Socialista. Luis Tudanca, se ha mostrado bastante crítico con el candidato a presidir la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, durante su intervención en el debate de investidura del dirigente popular, en el que auguraba que se abren “tiempos oscuros” en Castilla y León bajo el mandato del Gobierno de coalición entre PP y Vox que se ha negado a aprobar.

Además, avisaba a ambas formaciones que tendrán enfrente a los socialistas si ponen en riesgo los derechos, las libertades y la igualdad de los castellanos y leoneses, en general, y de las mujeres en particular. ”No dilapide todo lo conseguido ni el consenso alcanzado con el Pacto de Estado”, decía Tudanca, en referencia a la “acordada” Ley de Atención Integral a las Víctimas de Violencia de Género, de la que volvía a pedir su tramitación.

En este sentido, apuntaba que la violencia de género existe y recordaba que “ha costado mucho” lograr visibilizar, sacar del ámbito familiar y doméstico la violencia que se ejerce contra las mujeres, por lo que pedía a Mañueco que “no mercadee con la igualdad y con los derechos de las mujeres”.

Así mismo, Tudanca lamentaba que hoy Europa mire “avergonzada” hacia Castilla y León, mientras que en Francia los partidos políticos reaccionan al “avance de una extrema derecha a la que todos llaman por su nombre” y desde la izquierda a la derecha renuncian a aliarse con Marine Le Pen con “un cordón sanitario que impida su acceso al poder”.

El dirigente socialista criticaba que Mañueco haya abierto las puertas a la “extrema derecha” y alertaba de que hace más de 70 años Simone de Beauvoir alertó de que bastaría “una crisis política, económica y religiosa para que los derechos de las mujeres vuelvan a ser cuestionados” y añadía que “esos derechos nunca se dan por adquiridos: debéis permanecer vigilantes durante toda vuestra vida”.

“Los socialistas no nos mostraremos indiferentes ni cómplices ante la extrema derecha, y alzaremos la voz contra contra quienes instigan el odio”, advertía.

Por otro lado, el dirigente socialista echaba en cara también a Mañueco que se haya sometido a Vox y a todos su “chantajes” y que haya convertido, de facto, al futuro vicepresidente Juan García-Gallardo como presidente de la Junta. “Ha pasado de lo que diga Cs” en la anterior legislatura, a lo que diga Vox en la actual, pero con un salto ético y político abismal”, denunciaba.

Respecto a la tarea que hará el PSOE en la oposición, Tudanca anticipaba que no oirán de él ningún insulto ni ningún ataque personal. ”Se lo dije hace tres años. Entonces fue investido presidente tras perder las elecciones y pactando con quienes prometían cambio y regeneración. Hoy lo será gracias a la extrema derecha. No le votaré. Pero también será mi presidente, porque lo será de todos los castellanos y leoneses”, reflexionaba, mientras aseguraba que ellos no se dedicarán a desestabilizar ni debilitar las instituciones ni a aumentar la brecha de desconfianza que existe entre los ciudadanos y sus representantes.

“Hoy, más que nunca, no queremos ser como ustedes. Los socialistas sabemos muy bien lo que costó conseguir y consolidar la democracia en este país. Y por eso, precisamente por eso, a pesar de la desazón que sé que hay en buena parte de la sociedad, en la gente de nuestra tierra les pido hoy que no se rindan porque nosotros no lo haremos y seguiremos defendiendo los derechos, las libertades y la igualdad en Castilla y León”, apuntaba.

“Superaremos esta dificultad y Castilla y León volverá a ser un lugar de oportunidades y ejemplo de diálogo y acuerdos, con la esperanza de convertir la rabia en rebeldía”, apuntaba.

Por otro lado, Tudanca reprochaba a Mañueco que haya entregado a Vox la cartera de Empleo e Industria, algo que, en su opinión, pone en riesgo el Diálogo Social, seña de identidad de la Comunidad. “Le va a dar la puntilla al Diálogo Social”, denunciaba, si bien volvía a asegurar que defenderá con uñas y dientes la concertación social y especialmente ahora ante la crisis actual.

Por otro lado, Tudanca negaba que Mañueco esté “en el lado correcto de la historia” como defendía esta mañana, y le acusaba de seguir los pasos de “gurú ideológica del PP”, la madrileña Isabel Díaz Ayuso, cuando hace unos meses dijo que si te llaman “fascista” estás “del lado correcto”.

Mañueco: “No pueden darnos lecciones de nada”

Durante su cara a cara con Tudanca, el candidato del PP a la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, afeaba a los socialistas que intenten darles lecciones de con quien deben pactar y acordar “cuando Sánchez gobierna con los terroristas, con los golpistas catalanes y con los que defienden la “okupación” de viviendas”, decía, en relación a las críticas al acuerdo.

Y le afeaba la “frustración galopante” que observa en Tudanca, así como su falta de “altura de miras”, como representante de una “izquierda fracasada y trasnochada”.

Mañueco le pedía a Tudanca que sienta los colores de Castilla y León y no los de Sánchez y respecto a la igualdad, contestaba a Tudanca que mujeres de esta Comunidad le van a dar al PSOE “lecciones de independencia, de autosuficiencia” y no van a “dejarse manipular ni adoctrinar” por dirigentes como Pedro Sánchez o el propio Tudanca.