Los incendios han costado ya 850 millones de euros

En lo que llevamos de verano han ardido en España más de 220.000 hectáreas, de las que casi el 40 por ciento de la superficie forestal afectado, unas 85.000 hectáreas se han quemado en Castilla y León. Un dato que pone los pelos de punta y que pone de manifiesto que el verano de este año está siendo el pero que se recuerda en la lucha contra el fuego. Pero un dato del que se extrae otro: lo que le está costando a Castilla y León la extinción de estos fuegos, que según el PSOE son unos 850 millones de euros en tan solo un mes.

Para ello se apoya en un reciente estudio elaborado por la Universidad Politécnica de Madrid en el que se revela que la extinción de un incendio forestal supone un desembolso de 10.000 euros por hectárea quemada.

Por todo ello, desde el PSOE piden a la Junta de Castilla y León que mejore en materia de prevención y le exigen que duplique la inversión que destina a la lucha contra el fuego, con el objetivo de conseguir que haya un operativo que se extienda durante todo el año.

Así, en estos momentos la Junta cuenta con un operativo al que destina 72 millones de euros, por lo que los socialistas estiman en en unos 150 millones lo que la Comunidad necesitaría para contar con este operativo y mejorar las condiciones laborales de los trabajadores del servicio de extinción.

Así lo explicaba este lunes el portavoz socialista de Medio Ambiente en las Cortes, José Luis Vázquez, quien insistía en pedir el cese del consejero de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio, Juan Carlos Suárez-Quiñones, por su gestión forestal además de exigir la comparecencia en el Parlamento del presidente Fernández Mañueco, a quien afea que tenga los montes «peor conservados» de España y le acusaba de “despreciar” de forma sistemática las medidas para hacer frente a las consecuencias del cambio climático.

“La Junta ha convertido nuestra masa forestal en una auténtica tea”, denunciaba. En este sentido, lamentaba que Suárez-Quiñones acuse a los grupos ecologistas de provocar esta situación y que también ponga el acento sobre los propietarios forestales, a los que reprocha que no mantienen limpios los montes. “Son estos últimos quienes llevan veinte años clamando por la revisión de un plan forestal que desde 2002 no se actualiza y que es contrario a las normativas europeas, y al que la Junta no destina ni un solo euro”, se quejaba.

Finalmente, Vázquez también criticaba que la Junta es la administración autonómica que menos fondos destina a conservación natural, ya que si la inversión media es de 35 euros por hectárea, en Castilla y León esta cifra baja hasta los 15 euros.