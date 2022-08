La Feria de Teatro de Castilla y León despide su edición del 25 aniversario con un fin de fiesta pirotécnico-musical y catorce funciones

Cuatro obras de teatro para niños y niñas abrirán la programación de la quinta y última jornada de la 25 Feria de Teatro de Castilla y León. Las primeras convocatorias de este sábado 27 de agosto incluirán el estreno en castellano de ‘Una casa en las alturas’, de los valencianos de La Monda Lironda. Este espectáculo para la primera infancia, que tendrá doble representación (Espacio en Rosa, 11.00 y 12.30 horas) embarcará a los pequeños espectadores de uno a cinco años en un «viaje» que «invita a crecer y desplegar las alas» para llegar lejos. A los mayores de cinco años va dirigida ‘Alas para Álex’, que interpretarán los gallegos de Baobab en el Teatro Nuevo Fernando Arrabal (11.00 horas) y que constituye un relato en torno a la frustración de un niño que no puede jugar.

La formación local Alúa Teatro actuará en su primera comparecencia en la Feria ante los mayores de cuatro años (Salón de Actos Santa Teresa-Misioneras, 12.30 y 20.30 horas) con ‘El gran Calibán (Las locas historias de un circo en miniatura)’, que como refleja su título se sumerge en la magia de los espectáculos circenses a modo de cuentacuentos interactivo. La programación se abrirá a continuación al resto de segmentos del público con un primer espectáculo dirigido a jóvenes y adultos, ‘Los panes y los peces’, de otra mirobrigense que actúa también por primera vez en el mercado escénico: Atrote Teatro, que aborda el asunto de la España vaciada en este montaje que reivindica la sabiduría popular heredada de las generaciones anteriores y que tendrá doble función en la Sala Tierra (12.30 y 17.30 horas).

La historia de Rodrigo Díaz de Vivar contada a través de sus hermanos en ‘Cid’, de la castellano-manchega Albacity Corporation con música original de La Musgaña, es una de las producciones dirigidas al público adulto programadas en el Teatro Nuevo Fernando Arrabal (19.00 horas). La extremeña Compañía

María Lama explorará desde el lenguaje de la danza y teatral estereotipos y roles atribuidos a la mujer en ‘Femmes’, ya en la recta final de la programación (Espacio Afecir, 21.00 horas).

El humor se impondrá en el cierre de las actuaciones de esta 25 Feria de Teatro con las peripecias vitales de la drag Lady Veneno contadas en ‘Champán por las tetas’, de la vallisoletana Teatro Consentido, que se subirá al escenario del patio de Los Sitios a partir de las 23.30 horas. Antes, habrá nuevas representaciones de dos compañías de circo ya programadas hoy viernes: el estreno en castellano de ‘Tuk Tuk: el vaquero que no mentía’, de la formación portuguesa Lafontana (plaza de Herrasti,13.00 y 20.00 horas), y ‘Loop’, de los leoneses Circk About It (Jardines de Bolonia, 20.00 horas).

Fin de fiesta con pirotecnia y música en la calle

La fiesta final del 25 aniversario se celebrará a pie de calle. A las 22.30 horas partirá desde la plaza del Castillo el espectáculo itinerante, musical y pirotécnico ‘Cavaldeath’, de Produccions Scura, compañía valenciana que se reencontrará con los espectadores de la Feria que le otorgaron el Premio del Público antes de la pandemia. En su regreso a Ciudad Rodrigo desplegarán un pasacalles inspirado en la tradicional ‘Danza de la muerte’ medieval entre efectos pirotécnicos, de luz y sonido.

Dentro de la programación paralela, también Divierteatro se despide de una edición concebida para celebrar el primer cuarto de siglo de la Feria de Teatro. Nuevas actividades y algunas de las más exitosas de las celebradas en anteriores ediciones cerrarán este apartado de animación teatral para niños desde los tres a los catorce años, titulado ‘La fiesta del teatro’, en su espacio desdoblado por edades de las plazas del Buen Alcalde y del Conde (de 10.00 a 13.00). La instalación poético sonora ‘Versos que anidan’, de la compañía zamorana Baychimo, permanecerá en el parque de La Florida de 11.00 a 14.00 y de 19.00 a 21.30 horas.

La Feria de Teatro de Castilla y León está organizada por la Consejería de Cultura, Turismo y Deporte y coordinada por la Asociación Cultural Cívitas Animación con la colaboración del Ayuntamiento de Ciudad Rodrigo y la Diputación de Salamanca. Apoyan también la cita escénica mirobrigense el apoyo del INAEM, la Junta de Extremadura, Asociaciones Federadas de Empresarios de Ciudad Rodrigo (Afecir), la Dirección General de las Artes del Gobierno de Portugal y Cofae.