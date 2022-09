Arrimadas en Zamora: “Cambiar a Ciudadanos por Vox ha servido para que se gestione peor y para que haya gente más incompetente”

La presidenta de Ciudadanos, Inés Arrimadas, afirmó este viernes 16 de septiembre que “cambiar” al partido ‘naranja’ por Vox en el Gobierno de Castilla y León “ha servido para que se gestione peor, para que haya gente más incompetente y que no representa los intereses de Castilla y León y para que empiece otra vez a olerse los chanchullos y la falta de transparencia”.

Ante las declaraciones del vicepresidente de la Junta, Juan García-Gallardo, quien aseguró hoy no tener constancia de que la Fiscalía haya admitido a trámite la denuncia de Francisco Igea por “uso partidista” de las instituciones, Inés Arrimadas consideró que “se nota muchísimo que ha salido Ciudadanos y que ha entrado Vox” en el Gobierno autonómico. “Antes no había noticias de este tipo. Antes había noticias de transparencia, no había imputados por corrupción porque dimitían, era un ejemplo de gestión en toda España”, aseguró.

“Casi lo primero que ha hecho este gobierno es cargarse el portal de Transparencia de Ciudadanos. Cuando uno no quiere que se sepa lo que hace es porque tiene algo que ocultar. Castilla y León fue referencia nacional en transparencia gracias a Ciudadanos y, cuando Ciudadanos sale por la Puerta, vuelven a entrar los chanchullos por la ventana”, añadió.

(I-D) El presidente de la Diputación de Zamora, Francisco José Requejo; la presidenta de Ciudadanos, Inés Arrimadas y la coordinadora de Ciudadanos en Castilla y León, Gemma Villarroel, visitan un puesto de la Feria Internacional de Queso Fromago FOTO: Emilio Fraile Europa Press

La líder nacional de Ciudadanos hizo estas declaraciones en la plaza de Claudio Moyano, en la capital zamorana, tras reunirse con el presidente de la Diputación de Zamora, Francisco José Requejo, y visitar la Feria Fromago Cheese Experience.

Núñez-Feijóo

Inés Arrimadas también acusó al líder nacional del Partido Popular, Alberto Núñez-Feijóo, de “arrodillarse ante el separatismo” y de “tener complejos y pensar que para agradar hay que portarse bien con el nacionalismo”.

“Feijóo va a hacer lo que ha hecho Rajoy: arrodillarse ante el nacionalismo, intentar agradarles y abandonar a los constitucionalistas. Por eso no estará en la manifestación”, añadió, en alusión a la convocatoria del próximo domingo en defensa del castellano. “Nosotros, una vez más, este domingo estaremos en Barcelona a las 12.30, en el Arco del triunfo, para pedir que se cumplan las sentencias, que no se ceda ante el nacionalismo, que no se rindan más los gobiernos de España ante el nacionalismo y que se escuchen las necesidades de toda España”, aseguró.

Arrimadas hizo estas declaraciones en la plaza de Claudio Moyano, en la capital zamorana, tras reunirse con el presidente de la Diputación de Zamora, Francisco José Requejo, y visitar la Feria ‘Fromago Cheese Experience’.

“Para agradar a los españoles hay que tener un proyecto moderno y que garantice la igualdad. Hoy estamos en Zamora, en Castilla y León, un territorio que se ha abandonado y olvidado muchísimas veces”, recalcó. “Somos un partido que dice lo mismo en todos los rincones de España. El PP de aquí no dice lo mismo que el PP del País Vasco ni que el de Cataluña. Como presidenta de Ciudadanos, he dicho siempre lo mismo. Cuando era la líder de la oposición en Cataluña, cuando voy al País Vasco, como hemos estado, hace apenas dos semanas, defendiendo a los guardias civiles en Alsasua, y como lo digo aquí, en Castilla y León, en la tierra de mis padres”, agregó.

Por otra parte, Arrimadas expresó “todo el apoyo” de Ciudadanos a la exdiputada de VOX Macarena Olona, tras los altercados registrados en una conferencia que iba a pronunciar en la Universidad de Granada. “La Universidad tiene que ser un espacio de libertad. Estamos hartos y cansados de los que justifican la violencia, de los que dicen que uno va a la Universidad a provocar o de que uno se lo merece cuando le intentan agredir. No. La Universidad es un espacio de libertad y todo el mundo tiene derecho, cumpliendo los requisitos que haya que cumplir, para poder exponer sus ideas”, recalcó.

“Todo nuestro apoyo. Nosotros sabemos lo que es eso porque lo hemos sufrido muchas veces. En Cataluña, nos han reventado muchos actos, nos han impedido muchas veces entrar en la Universidad y no vamos a ser equidistantes ni acomplejados en este tema. Todo nuestro apoyo a quienes quieren libertad y usar la Universidad con normalidad, y nuestra condena absoluta a los violentos a los que los defienden. Por desgracia, son muchos, y muchos de ellos, gobiernos como el Gobierno de España”, consideró.

Por otra parte, la líder del partido naranja calificó de “fantástico” el trabajo desarrollado por el presidente de la Diputación de Zamora, Francisco José Requejo. “Es andar por la calle y el reconocimiento social es obvio e imparable. Con Paco tenemos una magnífica relación e, incluso, una magnífica relación personal conmigo y estoy convencida de que es un puntal de Ciudadanos en Castilla y León y que lo va a seguir siendo”, dijo.

La presidenta de Ciudadanos, Inés Arrimadas, durante su reunión con el presidente de la Diputación de Zamora, Francisco José Requejo FOTO: Emilio Fraile Europa Press

En este sentido, declaró que le gustaría que fuera candidato, aunque “es una decisión de él”, y aseguró que “tiene apoyo” en Zamora. “Se nota que eventos como este se han podido realizar, que se han defendido los intereses de Zamora en un momento tan crítico como el de los incendios, que se trabaja con humildad y seriedad con todos los colores políticos, con todos los ayuntamientos de todos los partidos”, subrayó.

“Cuando vinieron los incendios, nos unimos todos y Paco lideró una respuesta con colores políticos diferentes. Ciudadanos es un partido político y cuando gobierna se nota la diferencia. Se está notando muy rápido, cuando Ciudadanos ha salido de la Junta de Castilla y León”, concluyó.