Muere a los 66 años Ángel Jiménez, diputado y alcalde de Chamartín (Ávila)

El diputado provincial y alcalde de la localidad abulense de Chamartín, Ángel Jiménez, ha fallecido este jueves a los 66 años.

Jiménez, que formaba parte del Grupo Político de Por Ávila, era diputado provincial desde el año 1995 -hasta 2019 por el PP, después pasó a Por Ávila- y alcalde de la pequeña localidad de Chamartín, en la Sierra de Ávila, próxima a la capital abulense, desde 1987.

"Es un momento de profundo dolor ante la pérdida de un compañero durante tantos años, alcalde de un municipio y diputado provincial que siempre se preocupó por el desarrollo de su pueblo y por que la Diputación ofreciera los mejores servicios a los abulenses, tanto desde las filas del PP, en el que militó hasta 2019, como en las de su actual formación política", ha destacado el presidente de la Diputación de Ávila, Carlos García.

Tras su muerte, ha enviado también desde la familia popular su "más sentido pésame" a la familia, amigos y compañeros de Ángel Jiménez.

Y ha decretado tres días de luto oficial, durante los cuales la bandera provincial ondeará a media asta en la sede de la Diputación.

"Nos ponemos a disposición de la familia para ofrecer el más sentido homenaje a la memoria de nuestro querido Ángel", ha concluido García