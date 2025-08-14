Se busca a alquien para llevar el restaurante de Salencias y el hostal Pico Agujas de la estación invernal de San Isidro

La Diputación de León, por medio del área de Turismo que dirige Octavio González, ha licitado el contrato para la contratación del servicio de restaurante-cafetería de Salencias y el hostal residencia Pico Agujas en la estación invernal de San Isidro. Según se establece en los pliegos, el valor estimado del contrato asciende a 916.392 euros, mientras que el presupuesto base es de 458.196 euros.

El contrato que se ofrece por parte de la Diputación de León es de dos años, hasta el 31 de agosto de 2027, prorrogable otros dos ejercicios más. El plazo para la presentación de las ofertas se prolonga hasta el próximo 28 de agosto.

En los pliegos del contrato se establece como importe mínimo de licitación el canon variable anual de 0,20% de los ingresos obtenidos por la estación invernal de San Isidro en concepto de precios y tasas por utilización de sus instalaciones durante el periodo de vigencia del contrato (más el 21% de IVA), que se licitará al alza.

Además, se estima que el total de ingresos a percibir anualmente por el concesionario asciende a 229.098 euros sin impuestos.

Entre los criterios a valorar en la licitación se encuentran la presentación de un canon variable más alto y el conocimiento del idioma portugués por parte del personal de atención al público, así como la creación de un plan de explotación y la celebración de actividades complementarias, como jornadas gastronómicas temáticas, actuaciones musicales o artísticas e iniciativas lúdicas.

La estación de esquí de San Isidro recibe cada año a miles de visitantes para practicar deportes invernales, llegados de toda la geografía española, así como de otros países, en especial Portugal. Además, organiza continuamente actividades para grupos juveniles y escolares, por lo que se garantiza una gran afluencia de público cada año. Solo en la última temporada, la 2024-2025, con 105 días abierta, acudieron 88.146 personas entre el 13 de diciembre y el 10 de abril 2025.