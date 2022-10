Cuatro pueblos de Burgos, reconocidos por luchar contra la despoblación

El municipio burgalés de Cavia ha acogido este miércoles 19 de octubre la entrega de los galardones “Pueblos con Futuro” que entregan la plataforma para luchar contra la despoblación ‘Vente a Vivir a un Pueblo’ e Iberdrola, con los que se reconoce su esfuerzo para revitalizar los entornos rurales y el uso de las energías renovables como elemento dinamizador de las economías locales. Los premiados han sido los municipios de Hontanas, Iglesias, Rabé de las Calzadas y Cavia.

Al acto ha acudido el presidente de la Diputación de Burgos, César Rico, que ha felicitado a los municipios galardonados y ha explicado los esfuerzos que está realizando desde su administración para atraer nueva población como son las mejoras de las comunicaciones terrestres; para este fin se han destinado 30 millones de euros en los planes provinciales del 2023, un 5,6 por ciento más que en el año anterior. El presidente ha destacado la importancia de los recursos naturales para el desarrollo económico de los pueblos.

El delegado de Iberdrola en Castilla y León, Miguel Calvo, ha subrayado que “Iberdrola promueve las energías renovables como motor de desarrollo rural y de esta manera los pueblos emergen como garantía de futuro con numerosas iniciativas en torno a principios ‘verdes’ que impulsan su actividad y a su población”.

Los premios han sido recogidos por los regidores de cada municipio. Antonio Javier Muñoz, alcalde de Iglesias, ha agradecido el reconocimiento y ha añadido que lleva 68 años viviendo en un pueblo y que está “contentísimo, como decía Paco Martínez Soria: la cuidad no es para mí”. Por su parte el alcalde de Hontanas, Francisco Javier Peña, ha destacado la importancia de explotar las energías renovables, desde el respeto al medio ambiente, por los beneficios económicos que suponen para los entornos rurales. Diego Rodríguez, alcalde de Rabé de las Calzadas, se ha mostrado muy satisfecho y esperanzador con el futuro “yo me vine de Burgos a vivir a Rabé porque hay mucha más calidad de vida, más humanidad y futuro”, según ha afirmado durante la entrega de galardones. Finalmente, la alcaldesa anfitriona, primera edil de Cavia, Elena González Paisán, ha mostrado su compromiso de revitalizar el casco viejo de su municipio para atraer a nuevos residentes.

La provincia de Burgos es todo un tesoro por descubrir para las energías renovables. Clara Fierro, directora de proyectos eólicos de Iberdrola y responsable de la construcción de varios parques eólicos en la región, ha explicado que todos los proyectos que se están desarrollando en esta provincia “conviven con la agricultura y la ganadería respetando el entorno y el medio ambiente, algo fundamental para Iberdrola”.

En la mesa redonda posterior a la entrega de los premios, dirigida y presentada por el periodista y creador de la plataforma ‘Vente a Vivir a un Pueblo’, Ramón Pradera, se han compartido las opiniones de dos emprendedores que dejaron la ciudad y decidieron instalarse en un pueblo. Ester Angulo es una peluquera itinerante que recorre los pueblos atendiendo a su clientela. En su opinión, se vive mejor en un pueblo porque “aquí he encontrado la humanidad que no vi en una gran cuidad”. Por su parte, Diego García, que montó una empresa de soldaduras industriales en Hontanas tras dejar la ciudad, tiene claro que no solo se vive mejor, también se trabaja mejor “con ganas, ilusión y dedicación el trabajo se acaba sacando adelante.”.

El premio “Pueblos con Futuro” conlleva la realización de una vídeo-ficha de cada uno de los municipios galardonados para ‘Vente a Vivir a un Pueblo’, la plataforma más moderna y completa para animar a los urbanitas a instalarse en entornos rurales. Junto con la vídeo-ficha, los vecinos de estos pueblos podrán usar otras herramientas como las bolsas de empleo, vivienda y traspasos, formación on line gratuita en nuevas tecnologías y un Marketplace para dar visibilidad a los servicios y productos locales.

Un nuevo paisaje energético que fija población en entornos rurales

Iberdrola acelera su estrategia para la consolidación de un modelo energético de futuro, impulsando sus inversiones en renovables en Castilla y León, confiando en que contribuirán a la recuperación verde y crearán oportunidades para el desarrollo económico sostenible en la región.

La compañía promueve las energías renovables como motor de desarrollo rural y de esta manera los pueblos emergen como garantía de futuro, es el caso de estos pueblos castellanos y leoneses, rodeados por parques eólicos y plantas fotovoltaicas, que se suman a otros proyectos cercanos que Iberdrola está impulsando y que contribuirán a una recuperación sostenible de la crisis y permitirán crear empleo local.

Iberdrola va a poner en marcha en los próximos años más de 1.800 MW en proyectos renovables -eólicos y fotovoltaicos-, para los que destinará inversiones de más de 1.300 millones de euros. Este volumen de recursos dinamizará el tejido industrial y generará empleo para 18.000 personas, atendiendo a las estimaciones establecidas en el PNIEC.

Iberdrola ha iniciado la construcción del parque eólico Buniel, en los términos municipales burgaleses de Albillos, Arcos de la Llana, Buniel, Cavia, Cayuela, Villagonzalo Pedernales y Villalbilla de Burgos, que contará con los aerogeneradores más potentes en eólica terrestre del mundo que fabrica Siemens Gamesa -los primeros equipos de la plataforma 5.X en España-.Está inmersa en los primeros trabajos de infraestructuras eléctricas y obra civil, que van a ser desarrollados por empresas locales. Solo en la provincia de Burgos la compañía ha construido recientemente o desarrollamos más de 550 megavatios entre siete parques eólicos. Asimismo, ha puesto en marcha recientemente su primer proyecto fotovoltaico en Castilla y León -Revilla-Vallejera-.

Con estos proyectos, Iberdrola refuerza su compromiso con Castilla y León, que se consolida como un centro relevante de desarrollos renovables en el ciclo inversor de la compañía a 2025, donde opera ya más de 5.150 MW, situándola como la comunidad autónoma con más megavatios ‘verdes’ instalados por la compañía.

Energía renovable, agricultura y ganadería: la simbiosis es posible

La coexistencia de cultivos y pasto e instalaciones solares fotovoltaicas está avanzando hacia la sostenibilidad de ambos sectores. La energía renovable y el sector primario vienen demostrando que no solo conviven en un mismo espacio, sino que se complementan y benefician de cada una de sus actuaciones. El doble uso del terreno para agricultura y energía alivia la presión sobre los ecosistemas y la biodiversidad, que se ven afectados cuando se amplían las zonas de cultivo. Iberdrola desarrolla numerosas iniciativas que conjugan la instalación de proyectos renovables con la generación y aprovechamiento de los servicios ecosistémicos generados en sus plantas, como son el aprovechamiento ganadero, la apicultura y cultivo de aromáticas. El desarrollo de plantas fotovoltaicas se está convirtiendo en verdaderos refugios para la biodiversidad, a través de la creación y conservación de ecosistemas y a la ausencia de actividad humana en el interior de los recintos.