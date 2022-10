Cada vez más mujeres pasan por la casa de acogida Casa Betania de Zamora

El centro de acogida Casa Betania, que gestiona Cáritas Diocesana de Zamora, registró durante el último año un aumento de mujeres que solicitaron apoyo, dentro de las 390 personas que han pasado por el centro. “Ha habido bastantes más mujeres. La situación de las mujeres siempre hemos dicho que es más compleja. Cuando piden ayuda es porque ya están bastante peor que los hombres. Los hombres piden ayuda con más facilidad”, explicó la directora de Casa Betania, María León. “Las mujeres siempre tenemos la sensación de que podemos con las cosas y resulta que hay veces que no, que nos superan”, apuntó.

Casa Betania ofrece servicios de varios tipos, desde una estancia mínima de dos o tres días, que supone un diez por ciento de los ingresos, hasta estancias largas, que constituyen en torno al 15 por ciento de las solicitudes. “Es decir, un 15 por ciento de las personas que llegan dicen: venga, tengo alguna posibilidad, nos quedamos y vamos a iniciar un proceso. Normalmente, cada mes están entrando unas 40 personas nuevas diferentes”, indicó la directora.

“En estos momentos, hay una gran demanda de más de tres días, de una semana, incluso un mes o mes y medio porque hay más facilidad para acceder a esos ingresos mínimos. Por eso, hay personas que están un mes y medio o 15 días, hasta que vuelven a cobrar. Les estamos proporcionando un mínimo recurso para poder llegar a acceder a lo normal. Porque, claro, cuando el dueño de una vivienda te pide una fianza de un mes o de dos meses por adelantado, o estás en un sitio donde no gastas dinero o nunca lo vas a poder reunir”, expuso.

Permisos penitenciarios

Además, Cáritas Diocesana de Zamora desarrolla a través de Casa Betania “una gran labor” en el ámbito penitenciario, que ha beneficiado hasta el momento a 32 personas. “Lleva muchos años pero este año ha habido muchos permisos penitenciarios de personas que no tienen ningún aval en la cárcel. Entonces, Cáritas les avala para que puedan disfrutar de permisos penitenciarios cuando su situación se lo permite y vienen para este centro”, apuntó María León. “Hay personas de prisión que pueden venir y disfrutar de unos días fuera de ella porque tienen el aval de Cáritas. Si no, no podrían venir”, subrayó.

En el caso de las no vacunadas de COVID-19, la Confederación de Cáritas y todos los centros de personas sin hogar acordaron promover que recibieran esa medida sanitaria de protección. “Intentamos que las personas que no están vacunadas solo estén una noche por que no queden en la calle pero que se vayan. Si tienen voluntad de vacunarse, les proporcionamos la posibilidad y se quedan aquí hasta poder ser vacunados pero, si no, les decimos que se tienen que ir, porque nuestra política es que se vacunen los más posibles para no extender la enfermedad con personas que, además, son de riesgo”, advirtió.

“Estamos hablando de que la mayoría de las personas que están aquí tienen problemas de salud. Lo que menos queremos son personas que nos vengan generando situaciones de riesgo”, insistió.

León Gago explicó que las personas sin hogar viven en la calle y sin recursos por diferentes circunstancias. “Son personas con adicciones, con enfermedades mentales, ancianas y con situaciones crónicas, aunque hay otras con perfiles completamente diferentes”, comentó. “Hay personas con recursos, pero de 500 euros, menos de 500 euros, y eso no permite un acceso a una vivienda digna. Acceden, como máximo, a una habitación en un piso compartido, realquileres y en qué malas condiciones de habitabilidad. Para una vivienda normal, se piden unos avales, se piden unos mínimos que estas personas no tienen y estamos ante un momento en el que hay grandes dificultades para encontrar una habitación en una vivienda en Zamora”.

En este contexto, Casa Betania ofrece “un apoyo integral, basado en cubrir sus necesidades básicas, y formación para la búsqueda de empleo y la gestión de esas ayudas para poder vivir de manera autónoma”.

Extranjeros

Otro caso complicado es el de personas extranjeras en situación de irregularidad, ya que siguen sin protección social, a pesar de las mejoras en la Ley de Extranjería. “Conseguir permiso de residencia, teóricamente, ahora es mucho más fácil pero la realidad es que sigue siendo largo, porque en nuestra sociedad no se dan las condiciones que la Ley presenta como acceso directo y, por ello, no se puede llevar a cabo la regularización”, recalcó la directora del Centro.

“Nos dicen que si una persona lleva dos años viviendo en España, lo puede justificar. Para ello, se tiene que haber empadronado y no siempre se encuentra dónde empadronarse. La realidad es que en un Zamora no siempre se encuentran esos cursos o esos trabajos a los que se refiere la Ley”.

La Campaña para las personas sin hogar lleva el lema ‘Fuera de cobertura’, como mensaje para recordar que esas personas “tienen necesidad de formar parte de la red”

“Queremos que se reenganchen. Tenemos que ser conscientes de que estas personas pueden llegar a hacer muchas cosas y bien hechas. Cambios de rutina, formación, trabajo pero también tenemos que ser conscientes de que les cuesta más que a otras personas”, dijo. “Queremos resaltar las múltiples dificultades que tiene este colectivo. Dificultades que van más allá de la mera cuestión económica y que tienen que ver con su manera de afrontar la vida. Necesitamos que inicien y complementen procesos de cambio de vida que propicien unas relaciones sociales sanas”, puntualizó.

Por último, María León detalló que, en pos de ese objetivo, “desde Cáritas, lo primero que hacemos es acercarnos a las personas, escucharlas, ponernos en sus zapatos y, luego, acercarles al resto de la red de ayuda que constituyen las instituciones competentes para que las reciban según su realidad”.