Sin tregua ante el fuego en Castilla y León con varios frentes que inquietan

A esta hora, loas alrededor de 1.500 miembros del servicio de extinción de incendios desplegados por la comunidad siguen trabajando a destajo y sin tregua contra los ocho grandes incendios que se encuentran en estos momentos en nivel dos de peligrosidad combatiendo contra las llamas en numerosos frentes que siguen abiertos, sobre todo en las provincias de Zamora y León, aunque también preocupa un fuego en La Alberca (Salamanca).

Este incendio, que e la pasada madrugada estaba controlado, se ha reactivado con virulencia y ha alcanzado el nivel dos de peligrosidad.

De hecho, se ha decidido confinar preventivamente a la población de este municipio de la sierra de Francia salmantina así como de las urbanizaciones cercanas al fuego en sus respectivas casas además de evacuar a los turistas que se encuentren en el municipio.

Una decisión que, según la Junta, se hace para facilitar las labores del operativo de extinción.

También preocupa otro incendio que parecía bajo control, el de Murias de Paredes en la montaña occidental leonesa, dond etrabaajn auna veintena de medios.

Y en Zamora preocupa sobremanera el incendio de Orense que avanza peligrosamente hacia tierras zamoranas amenzando connuevos desalojos.

Se trata de un fuego que se declaraba ayer en A Mezquita que está a punto de traspasar la frontera provincial de Zamora si no lo ha hecho ya a estas horas con un frente de veinte kilómetros que complican las labores de lucha contra el fuego, que se extiende a ambos lados de la autovía A-52, según informan desde a Junta.

Aparte de los ocho fuegos de nivel dos hay dos en nivel 1 y ocho más activos, pero sin peligro.

Realojos

Entre las noticias positivas destaca la autorización por parte del Cecopi de León del regreso a sus casas de 2.670 personas de once localidades del sur de la provincia de León, afectadas por el incendio de Índice de Gravedad Potencial (IGR) 2 originado el sábado de Molezuelas de la Carballeda (Zamora) y que pasó en la tarde del lunes a la comarca leonesa de la Valdería.

El Cecopi considera que “en estos momentos no existe peligro por la cercanía del fuego” en Genestacio, donde fueron evacuadas 100 personas, Villanueva de Jamuz (300 personas), Quintana del Marco (180), Santa Elena de Jamuz (150), Jiménez de Jamuz (1.200), San Juan de Torres (80), La Nora del Río (60), Alija del Infantado (600) y en Altobar de la Encomienda, Puente de Vizana y Ozaniego, en las que no había nadie.