Óscar Puente no tuerce su brazo y asegura que, “si hay voluntad”, en los próximos meses tendrá que haber movimientos en el proyecto de la Ciudad de Justicia

El alcalde de Valladolid, Óscar Puente, aseguró este jueves 10 de noviembre que en los próximos mese tendrá que haber movimientos el proyecto de la Ciudad de la Justicia, ya sea vía enmiendas al Presupuesto General del Estado, o bien que la voluntad manifestada por el Gobierno de ejecutarlo se traduzca en la firma de un convenio con el Ayuntamiento.

El regidor vallisoletano señaló que “si hay voluntad no hay obstáculos para proceder” y puso como ejemplo el proyecto de los talleres de Renfe, en los que todavía no se ha procedido a la cesión de los terrenos por parte del Ayuntamiento.

El regidor, que realizó estas declaraciones tras mantener una reunión con representantes de la Justicia en Valladolid en la que estaban, entre otros, el presidente de la Audiencia Provincial, Javier Carranza, y el decano de los jueces, Emilio Vega, recalcó que el Ayuntamiento apoyará las reivindicaciones que los representantes de la Justicia vallisoletana acuerden trasladar al Gobierno, a la vez que aseguró que, a estas alturas, todos los sectores tienen claro que la mejor ubicación de la futura Ciudad de la Justicia es el colegio de El Salvador.

En este sentido, Puente hizo referencia a la moción aprobada por unanimidad de todos los grupos políticos en el pleno, por la que se reclama al Gobierno la firma de un protocolo como paso previo a la puesta en marcha el proyecto del Campus de la Justicia en un plazo máximo de tres años, a la vez que recalcó que a estas alturas hay un consenso, tanto político, como en el propio sector de la Justicia, que la plaza de San Pablo es la mejor lugar para desarrollar el proyecto.

No obstante, el primer edil reconoció que no tiene motivos para estar “esperanzado” y explicó que si realmente hubiera voluntad política, no estaríamos en esta situación después de siete años trabajando en el proyecto. “En la ciudad hay un consenso claro. Queremos que se emprenda este proyecto, hemos puesto el suelo a disposición del Ministerio de Justicia y no hay ningún sector que discrepe. Si el Gobierno tiene voluntad no hay ningún problema para desbloquear el proyecto”, sentenció.