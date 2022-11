Fernández Mañueco exige la dimisión o cese de la ministra de Igualdad, Irene Montero

El presidente de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, ha emitido un vídeo en el que volvía a mostrar su rechazo a la “ley del sí es sí”, al tanto que exigió al presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, la dimisión o el cese de la ministra de Igualdad, Irene Montero.

La ley del “solo sí es sí” es el mayor retroceso contra los derechos sexuales en nuestra democracia.



Hoy las mujeres y los menores están más desprotegidos.



Se ha producido un daño irreparable a las víctimas y sus familias.



El jefe del Ejecutivo autonómico aseguró que la norma del “solo sí es sí” es “el mayor retroceso en la lucha contra los delitos sexuales de nuestra democracia”. “Hoy las mujeres y los menores están más desprotegidos”, y recordó a “las víctimas y sus familiares” y recalcar que “se ha producido un daño irreparable”.

División del Gobierno

Por otra parte, la consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades, Isabel Blanco, durante un acto en Zamora, puso de manifiesto la división existente en el seno del Gobierno de España respecto a la denominada Ley del “solo sí es sí” y pidió “respeto” hacia el trabajo de los jueces, que deben aplicarla.

“Precisamente, hay una polémica y eso pone de manifiesto que las cosas no se han hecho bien. Nosotros, desde la Junta de Castilla y León, siempre hemos dicho que hay que respetar el trabajo de los jueces. No parece lógico que una parte del Gobierno diga que hay que revisar la Ley y que otra parte del Gobierno diga que no hay que revisarla”, afirmó Isabel Blanco.

“La situación es la que se está dando, que se están rebajando las penas. Once, quince, se están rebajando. Eso evidencia que las cosas no se han hecho bien y se estaba avisado de que esto podía ocurrir. Lo había avisado el Partido Popular, el Consejo General del Poder Judicial y diferentes informes. Sobre todo, respetar el trabajo que están realizando los jueces”, añadió.

La consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades, Isabel Blanco, clausura la VII edición de eWoman FOTO: Jose Luis Leal Agencia ICAL

La consejera de Familia subrayó que “hay informes que avisaban de que esto podía ocurrir. De hecho, toda la judicatura ha salido diciéndolo. Y está ocurriendo. Entonces, lo importante es reconocer que no se ha hecho bien y poner las medidas necesarias para solucionarlo; sobre todo, que se pongan de acuerdo”. “Pero no puede ser el cargar contra los jueces y contra el trabajo que están realizando. Ellos están aplicando la Ley y hay que respetar el trabajo que están haciendo”, insistió.

Niñas como víctimas

Las dos condenas dictadas por la Audiencia Provincial de León en la que se produce la rebaja de penas que conlleva la Ley de Garantía Integral de Libertad Sexual, más conocida como ley de ‘solo sí es sí’, tiene como víctimas a menores de edad.

En su resolución dada a conocer por el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León (TSJCyL), el tribunal leonés afirma que “si bien ninguna de las partes han planteado como cuestión previa cuál es la legislación aplicable al caso que nos ocupa, ya que al tiempo de la celebración del juicio no había entrado en vigor la Ley de Garantía Integral de Libertad Sexual que modifica ciertos artículos del Código Penal, entendiendo que es de aplicación la legislación que estaba vigente al tiempo de cometerse los hechos, no podemos desconocer que al dictado de la presente sentencia ha entrado en vigor la Ley de Garantía Integral de Libertad Sexual, la cual viene a reformar la penalidad del delito de abuso sexual cualificado sobre menores, denominándolo como delitos de agresión sexual a menores de 16 años y rebajando la pena de 6 a 12 años frente al texto anterior que era de 8 a 12 años”.

En la sentencia se condena a un varón por un delito continuado de agresión sexual a la pena de nueve años y un día. Los hechos ocurrieron entre los meses de noviembre de 2015 y enero de 2016. El condenado convivía en el mismo domicilio con su pareja y los dos hijos menores de ésta, siendo una de éstos un niña de once años. Aprovechando esta circunstancia y el hecho de que, para mejor sobrellevar las bajas temperaturas del invierno, dormían los cuatro integrantes de la familia en una misma habitación en dos camas.

Según la sentencia, el condenado, guiado por el ánimo de satisfacer sus deseos lúbricos, aprovechaba las veces que compartía con la menor Julieta para manosearle los pechos y la zona genital por debajo de la ropa, así como apretar su pene contra su trasero, llegando a introducirle dedos en la vagina en más de una ocasión. Estos tocamientos e introducción de dedos en la vagina de la menor terminaron cuando Julieta se lo contó a su madre.

Después se marchó a vivir con su padre, pero en febrero de 2019 acabó ingresando en un Centro de Menores, declarándose su situación de desamparo y asumiendo su tutela legal la Gerencia Territorial de Servicio

La otra sentencia de la Audiencia de León, también acabó con un varón condenado por un delito continuado de agresión sexual a una menor de dieciséis años. Según el fallo, el condenado, de 29 años, con carácter continuado y una frecuencia casi semanal, aprovechaba los momentos en que se quedaba a solas con su prima de diez años para satisfacer su deseo sexual. Así, el condenado efectuaba tocamientos en sus pechos, la chupaba la zona genital, la obligaba a tocarle el pene y a realizarle felaciones, introducía los dedos en su vagina y, en algunas ocasiones, llegó a un introducir también el pene, aunque no fuese completa la penetración. La pena impuesta ha sido de nueve años y un día de cárcel.

Caso de la Arandina

Ante toda la polémica de la Le del “solo sí es sí”, el Tribunal Supremo (TS) revisará el 29 de noviembre los recursos contra la sentencia contra un exjugador de la Arandina Club de Fútbol, de la localidad burgalesa de Aranda de Duero, que resultó absuelto tras ser condenado previamente a 38 años de cárcel y otros dos vieron rebajadas sus penas a 3 y 4 años al ver los jueces abuso sexual y no agresión.

Fuentes jurídicas han informado a EFE de que la Sala de lo Penal del alto tribunal ha fijado para esa fecha la deliberación y fallo de los recursos presentados contra la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, que modificó notablemente la dictada anteriormente por la Audiencia Provincial de Burgos.

El debate se produce en medio de la polémica abierta por la revisión de condenas por delitos sexuales en aplicación de la Ley Orgánica de Garantía Integral de la Libertad Sexual, conocida como “ley del sólo sí es sí”. De hecho, el Supremo tiene encima de la mesa varios recursos de condenados que piden adecuar a la baja sus penas en base a esta norma, y prevé pronunciarse en menos de un mes sobre alguno de ellos.

En el caso de la Arandina, el tribunal debe resolver los recursos de dos exjugadores y también el de la Fiscalía, que entiende que el tribunal autonómico no debió aplicar las atenuantes que sirvieron para disminuir de manera sustancial las penas a dos condenados, y pide agravar sus penas.

En diciembre de 2019, la Audiencia de Burgos condenó a 38 años de cárcel a cada uno de los tres exjugadores de la Arandina Club de Fútbol -Carlos Cuadrado “Lucho”, Víctor Rodríguez “Viti” y Raúl Calvo- por la agresión sexual a una menor el 24 noviembre de 2017.