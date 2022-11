Alejandro Vázquez lanza un mensaje de tranquilidad por la incidencia de bronquiolitis

El consejero de Sanidad, Alejandro Vázquez, lanzó en Valladolid un mensaje de tranquilidad a la ciudadanía ante el repunte de la incidencia de la bronquiolitis por que subrayó que, hasta la fecha, no ha sido necesario implantar planes de contingencia en los hospitales de la Comunidad. “Hay una incidencia elevada de bronquiolitis, pero no es algo nuevo aunque ha habido varios años en que hubo pocos casos por la evolución de la pandemia de la Covid-19”, subrayó.

Con motivo de la inauguración de la I Jornada de Innovación en Salud en Castilla y León: ‘Innovación en el ámbito hospitalario como palanca de generación de valor’, que tuvo lugar en el Hospital Universitario Río Hortega de Valladolid, Vázquez precisó que todos los centros cuentan con planes de contingencia para, si fuera necesario, transformar su actividad para dar servicio a los pacientes que requieran ingreso o cuidados intensivos, tal y como quedó demostrado durante la pandemia del coronavirus. En este sentido, aseguró que no hay una repercusión asistencial “demasiado alta”, salvo en los servicios de Urgencias y Atención Primaria.

Asimismo, recordó que los planes de contingencia permiten adaptar el hospital a las necesidades que haya en cada momento como aumentar el número de camas de Intensivos o de hospitalización y reforzar el personal sanitario de las Urgencias para atender un mayor incremento de casos de Pediatría.

Alejandro Vázquez reconoció que la incidencia de la bronquiolitis no es igual en todas las provincias de la Comunidad, ya que se registran más casos en Valladolid que en otros lugares. En todo caso, pese a señalar que el nivel de las Urgencias es “importante”, destacó que en los hospitales no es aún alto, por lo que no ha sido necesario realizar adaptaciones destacables.

El jefe de Unidad de Pediatría del Río Hortega, Carlos Alcalde, apuntó que la bronquiolitis es la “misma” que la de todos los años, con cuadros de infecciones víricas que provocan dificultades respiratorias en los lactantes y los niños de menos edad, sobre todo entre los menores de seis y tres meses. En este sentido, destacó que lo más importante es identificar los signos de alarma de dificultad respiratoria como que el niño respire muy deprisa, se le marquen las costillas y falta de apetito.

En estos casos, precisó es necesario acudir, “sí o sí”, a los servicios de Urgencias hospitalarios o al pediatra, sobre todo en los bebés con menos de un mes para evitar posibles complicaciones. Por el contrario, cuando el niño está bien y no hay dificultad respiratoria, hay menos urgencia, pese a reconocer que es un virus que se extiende “mucho” e incluso se contagia a hermanos mayores. De ahí que hiciera hincapié en la prevención como el lavado de manos, el uso de la mascarilla y el aislamiento para evitar contagios, informa Ical.

El pediatra manifestó que cada año hay una epidemia del virus respiratorio sincitial (VRS), aunque en esta ocasión ha venido un “poco antes”, tal vez por que son niños menos inmunizados al haber existido más protección por las mascarillas. “Actualmente, vivimos el mismo pico que había en Valladolid en época navideña, por lo que se ha adelantado un mes”, subrayó.