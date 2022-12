Fernández Mañueco, sobre el discurso del rey: “No podemos desviarnos del camino marcado por nuestra Constitución”

El presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, aseguró que su majestad el rey Felipe VI marcó en su discurso de Nochebuena la necesidad de reforzar el “compromiso” con la democracia y con Europa.

“No podemos desviarnos del camino marcado por nuestra Constitución, fruto del diálogo y el consenso”, manifestó Alfonso Fernández Mañueco en su perfil de la red social Twitter, tras escuchar las palabras que Felipe VI dirigió a todos los españoles en su tradicional discurso de Nochebuena.

“Los valores que la vieron nacer fueron obra de todos y siguen plenamente vigentes”, añadió el presidente de la Junta. Este sábado 24 de diciembre, el rey instó a fortalecer “nuestras instituciones” que deben de ser “un ejemplo de integridad y rectitud” y a la vez alertó de que “un país o una sociedad dividida o enfrentada no avanza, no progresa ni resuelve bien sus problemas, no genera confianza”. El monarca también pidió a los españoles “tener confianza en nosotros mismos” para “superar las adversidades”.