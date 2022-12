Mañueco defiende la “planificación meticulosa” de la Junta frente a la “improvisación e ineficacia” del Gobierno respecto al transporte

El presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, defendió este miércoles la “planificación meticulosa” de la institución que rige frente a la “improvisación e ineficacia” del Gobierno de España, presidido por Pedro Sánchez, en lo referido al transporte.

Noticias relacionadas Movilidad. La Junta suma otro 20 por ciento de descuento a los abonos de transporte de su competencia

Fernández Mañueco valoró hoy el incremento del 20 por ciento en la bonificación del transporte aplicada en los trayectos de competencia autonómica “en favor de las personas de Castilla y León” antes de intervenir en el acto de presentación del libro ‘Vuelos en Libertad, Memorias Desordenadas de un Jurista Inquieto’, de Fernando Gómez de Liaño, celebrado en el Casino de Salamanca.

El presidente recordó que la Junta de Castilla y León aplicará el incremento de bonificación en el transporte urbano de competencia autonómica un 20 por ciento los que “va a contribuir a reducir el billete de autobús, fundamentalmente urbano e interurbano”.

“Entendemos que el transporte es un servicio público esencial. Por eso, las bonificaciones estables van desde el 35 por ciento el transporte metropolitano hasta la gratuidad total en el bono rural a la demanda en los municipios más pequeños, y también una bonificación al transporte interurbano”, resumió.

“Desde el Gobierno siempre estamos a favor de facilitar la vida a quienes pasan más dificultades, y en estos momentos creemos que tenemos que estar a la altura de las circunstancias”, indicó.

Por otra parte Mañueco advirtió que que la ausencia de separación de poderes es “uno de los pecados capitales” que en España aquejan a la justicia y al país. Mañueco dudó en culpabilizar a la política, pero sí defendió la necesidad de tener políticos “certeros, eficaces y respetuosos”, pues suya es la labor de “impulsar a la sociedad y mejorar la vida de la gente”.

Aún así, Mañueco calificó como “una buena noticia” el acuerdo unánime de renovación del Consejo General del Poder Judicial, con dos castellanos y leoneses, y se refirió a María Luisa Segoviana, a quien dijo conocer. “E una gran magistrada, más allá de las etiquetas que se ponen en este país, y ejercerá su labora con clara independencia”, añadió.

Fernández Mañueco valoró el libro de Gómez de Liaño y elogió el “mirador privilegiado”, por su cabeza y por su edad, desde el que analiza la justicia en el país, aportando “sabiduría y prudencia”. “Se ha habla de derecho, de justicia y de política, pero este libro es una lección de vida porque nos muestra su voluntad, su entereza ante los momentos más duros de la vida, que no le han doblegado”, comentó.

Además, Mañueco aseguró coincidir en casi todos juicios sobre lo acontecido, por ejemplo, en las últimas jornadas con el proceso de renovación de cargos, pero sí quiso romper una lanza a favor de la política. “Frente al silencio más rentable de otros, has ejercido tu libertad. Tienes un desengaño claro con la políticas. Y yo creo que hay que estar desengañado de los políticos, pero no de la política, que es una labor noble e importante”, consideró.

Por ello, pidió rebajar el el tono del debate en término generales. Cuando analizamos la vida cotidiana, no vemos a los profesores universitarios ni a los abogados hablando mal entre sí, pero a los políticos sí y eso es lo que provoca ese elevado tono que sería conveniente que relajáramos entre todo”, recomendó.

En último término, el presidente de la Junta elogió el “espíritu incansable” del jurista y escritor. “Eres de los que no te resignas nuca. No hay proyecto por delante que no abordes y resuelvas. Mi sincera enhorabuena y mi agradecimiento por estar aquí entre mentes preclaras del derecho, puesto que yo soy un humilde licenciado que me dediqué a la vida pública”, finalizó.