La Junta Pro Semana Santa de Zamora rinde un homenaje póstumo a Carlos San Gregorio con el cartel oficial de la Pasión de 2023

La Junta Pro Semana Santa de Zamora rinde un homenaje a título póstumo al artista Carlos San Gregorio, fallecido el pasado mes de septiembre, con el cartel oficial de la Pasión zamorana de 2023.

“Es una obra que se pintó en el año 2001, propiedad de un particular que ha cedido y, por supuesto, los derechos para su difusión la familia porque, si no, no habría sido posible”, explicó la presidenta de la Junta Pro Semana Santa de Zamora, Isabel García.

“Queremos hacer un pequeño homenaje a título póstumo al gran artista y mejor persona Carlos San Gregorio. La imagen es de la Hermandad del Yacente y esperamos que sea del agrado de todos, principalmente, por la simbología que tiene, con ese agradecimiento y, sobre todo, para hacerle un homenaje que, desde luego, es muy merecido, a esa gran persona que fue Carlos San Gregorio”, insistió.

El cartel oficial de la Semana Santa zamorana se presentará también la próxima semana en Fitur, con el respaldo del Patronato de Turismo de la Diputación de Zamora. “A partir de hoy, está en todas las oficinas de turismo y se podrá recoger también en el Seminario que es ahora la ubicación de la secretaría de la Junta Pro Semana Santa”, anotó.

Isabel García hizo estas declaraciones en la sede central de Caja Rural de Zamora durante la presentación del cartel, a la que asistieron la esposa del artista, el presidente de la Diputación de Zamora, el subdelegado del Gobierno en Zamora, la secretaria de la Junta de Castilla y León y el vicepresidente segundo de la Institución provincial, entre otros representantes de instituciones y entidades públicas y privadas, informa Ical.

“Quiero hacer un pequeño homenaje, porque creo que con este cartel se hace justicia al amigo Carlos. Aparte de su talla artística, que todos conocemos, y de su enorme obra pictórica, todos los que hemos podido estar a su lado hemos podido disfrutar de él humanamente, era amigo de todos y no podemos olvidar todos esos momentos tan maravillosos que nos ha dado la vida de todos nosotros a su lado, disfrutando con su ironía, con su humor y con su alegría de la vida”, destacó el director de Comunicación y Relaciones Institucionales de Caja Rural de Zamora, Narciso Prieto. “En nombre de Caja Rural, quería rendir este homenaje. Creo que la Junta Pro Semana Santa hace justicia a un gran artista pero, sobre todo, a una gran persona”, reiteró.

Cambios

Por otra parte, la presidenta de la Junta Pro Semana Santa de Zamora recordó que este año habrá modificaciones y varias procesiones tendrán que varias sus recorridos habituales ante las obras del Museo de Semana Santa. “Lo que ya sabemos es que se montará la carpa definitivamente en la plaza de Claudio Moyano para que, desde allí, salgan y regresen las imágenes”, indicó.

“La carpa estará instalada en los días previos al inicio de la Pasión zamorana y estará también una semana después para evitar, precisamente, que pueda haber problemas con el tránsito, habida cuenta de que va a haber mucha gente en Semana Santa en nuestra ciudad”, apuntó.

Respecto a las obras del Museo, “siguen su curso y van bien”, aunque el derribo resulta “muy complicado por todo lo que tiene alrededor”, según señaló. “Ahora mismo, están trabajando en el interior y se prevé que lo más significativo, que es la fachada central, pueda ser derruida a finales de enero o primeros de febrero”, anunció.