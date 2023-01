La Diputación de Segovia aprueba la concesión de ayudas de un PAIMP histórico que llevará cerca de 9,5 millones de euros a los pueblos de la provincia

El Pleno ordinario del mes de enero ha comenzado en la Diputación con un minuto de silencio por todas las víctimas mortales que ha dejado en este comienzo de año la violencia de género, en un día en el que se ha aprobado la concesión de ayudas que dejará cerca de 9,5 millones de euros en inversiones en los pueblos de la provincia gracias a un Plan de Ayudas a Inversiones Municipales histórico, tanto en las cantidades que presenta como en el plazo de aprobación, ya que a los 6,6 millones de euros presupuestados por la Diputación, se suman más de 2,8 millones aportados por los 208 ayuntamientos y 16 entidades locales menores beneficiarias, lo que hace un total de 224 intervenciones por toda la provincia, que podrán realizarse desde principios de año para facilitar a los regidores la conclusión de las obras antes de la fecha electoral del 28 de mayo, si así lo desean. Las actuaciones propuestas desde los consistorios van desde la renovación de redes de abastecimiento, hasta la pavimentación de calles, pasando por el acondicionamiento de instalaciones municipales o los parques públicos.

Así, las cantidades invertidas van desde 18.571,43 euros de Puebla de Pedraza hasta los 121.142,86 euros de El Espinar. Desde el año 2019, el presupuesto del PAIMP sufragado con fondos propios de la institución provincial ha ascendido de 4,2 a 6,6 millones de euros en este 2023, lo que supone un incremento del 57 por ciento. Este punto ha contado con el respaldo de todos los grupos políticos representados en el Pleno de la institución.

En el orden del día también se recogía la iniciación del expediente de expropiación forzosa de los terrenos necesarios para las obras que darán lugar al paseo peatonal que unirá Segovia desde la SG-20 hasta Trescasas, así como la modificación de los estatutos reguladores del consorcio del Museo Esteban Vicente, que contaron con el respaldo del equipo de Gobierno y la abstención de los socialistas.

Mociones

En cuanto a las mociones presentadas, tan sólo han salido adelante las propuestas conjuntas del grupo popular y el grupo mixto sobre la bonificación del coste de la autopista AP-6 para todos los usuarios, así como la petición al Gobierno de España para que lleve a cabo la revisión inmediata de la Ley del ‘Sí es sí’, que no han sido respaldadas por los diputados del grupo socialista. En el caso del peaje, para el portavoz del grupo mixto – Cs, Ángel Jiménez “tener que traer de nuevo esta reivindicación al Pleno es una muestra más de la falta de compromiso del Gobierno actual con nuestra provincia, que hace que a Segovia le separe de Madrid una “frontera insalvable”.

Por su parte, el portavoz popular, José María Bravo ha avalado la exposición de motivos de Jiménez y ha insistido en que “las promesas de los ministros socialistas de quitar los peajes han sido muchas y, sin embargo, lo que ha habido es una subida desorbitada del precio”. Ante esto, la diputada Concepción Rubio ha recordado que “un Gobierno del PP fue quien prolongó los peajes en esta vía” y ha propuesto una enmienda involucrando a la Junta de Castilla y León, que ha sido rechazada “porque no es su competencia”.

Sobre la Ley 10/2022, la defensa de la moción se ha basado en que “pretendemos ser una voz más de las tantas que se han levantado en contra de este sinsentido”. Por su parte el grupo socialista en voz del diputado Alberto Peñas, ha asegurado que “admitimos efectos no deseados, pero no que se la llame ley infame” y ha propuesto una enmienda porque “la ley se centra en proteger a la víctima”. Populares y Ciudadanos la han rechazado porque “sus propuestas son monedas de cambio que no tienen ningún sentido y tratan de distraer la atención de un tema muy serio porque están en un callejón sin salida”.

En lo relativo a sus mociones, sobre la aprobación y financiación de un Plan Provincial de Carreteras y la petición a la Junta de Castilla y León de abstenerse de aprobar medidas que vulneren la normativa que regula la interrupción voluntaria del embarazo, tanto PP como Cs, han votado en contra. La segunda de ellas se ha solventado casi sin debate, ya que ante la acusación del diputado Borja Lavandera de que “el Partido Popular es cómplice de la extrema derecha en Castilla y León”, el portavoz del grupo mixto- Cs, Ángel Jiménez ha asegurado “no tener nada que decir ante algo que no existe”, mientras que el popular, José María Bravo ha lamentado el doble juego de los socialistas “hablando de obligatoriedad donde sólo hay una posibilidad, y dando por sentado un protocolo que no se ha redactado siquiera”.

Por otro lado, en la demanda socialista del Plan Provincial de Carreteras, el portavoz del PSOE, Máximo San Macario ha argumentado que el último es de 2016-2018 “del que sólo se ejecutaron los proyectos planteados como prioritarios, sin embargo, en años sucesivos se han seguido realizando intervenciones detalladas como reserva en ese Plan por falta de recursos”.

Ante esto, Ángel Jiménez ha defendido que “a cinco meses de las elecciones cualquier plan de carreteras no podría llevarse a cabo, no obstante, este equipo de Gobierno ya cuenta con una programación de obras para priorizar las intervenciones”. Por su parte, el diputado de Acción Territorial, Basilio del Olmo, ha asegurado que “existe una planificación avalada por los técnicos, no se ha dejado de invertir ni un euro en carreteras, con más de 12 millones de euros en las inversiones de carreteras desde que concluyó el Plan al que usted hace referencia”. Así, Del Olmo ha incidido en que “seguiremos con nuestro Plan de inversiones anual que es lo que está dando resultado en la provincia”.