La ciudad de Segovia se llena de música con la primera edición de 'Pianos en los barrios'

La ciudad de Segovia se llenará de música con la primera edición de 'Pianos en los barrios'. La iniciativa se desarrollará en Nueva Segovia y la Albuera, junto a las plazas del Azoguejo y San Martín el próximo 30 de agosto con música en directo.

El proyecto, concebido para fomentar la creatividad colectiva y la participación ciudadana, busca democratizar el acceso a la música, ofreciendo la oportunidad de disfrutar, y también de interpretar, conciertos en escenarios abiertos, donde el piano será el protagonista.

Cuatro pianos, instalados en cuatro puntos de la ciudad, acogerán actuaciones de músicos profesionales y amateurs en una programación que abarca desde el piano clásico al flamenco, pasando por el jazz, el rock, el pop o la música del mundo.

La programación dará comienzo a las 20.00 horas en cada uno de los rincones de la ciudad y continuará con dos y tres pases diferentes hasta las 22.00 horas, cuando se hará una pausa técnica. Tras esta, tendrá lugar el concierto de clausura a cargo de Concertango, una formación compuesta por Miguel Ángel Recio (piano), Pawel Hutnuk (violín), Conchi Hernández y Raúl Álvarez (acordeones), Suso González (guitarra) y Nigel Benson (contrabajo).

Experiencia participativa

El programa incluirá además el espacio ‘piano libre’, de 19.15 a 20.00 horas en todas las localizaciones (excepto San Martín), donde pianistas amateurs y estudiantes podrán ofrecer breves interpretaciones antes del inicio de los conciertos oficiales. Con esta propuesta, Segovia rompe las barreras entre artistas y público, llevando la música a las calles y plazas de sus barrios y “creando una experiencia compartida que humaniza el espacio urbano y fortalece la comunidad”, tal y como expusieron desde el Ayuntamiento de la ciudad.