El Grupo Popular en la Diputación de Segovia lamenta que “el PSOE votase en contra de la defensa de la mujer que planteamos con nuestra moción sobre la Ley del ‘sí es sí’”

El portavoz del Grupo Popular en la Diputación de Segovia, José María Bravo, ha lamentado que “el PSOE votase ayer en contra de la defensa de la mujer que planteamos con nuestra moción sobre la Ley del ‘sí es sí’”. Tal y como ha manifestado Bravo, “en nuestro grupo causa una profunda pena que interpongan continuamente sus intereses ideológicos sobre la realidad social y, por encima de todo de lo que los segovianos seguro que piensan”.

El PP pedía en su moción la revisión inmediata de la Ley del “sí es sí”, pero está claro que “a los socialistas de la Diputación les importa más quedar bien con Sánchez, que cualquier otra cosa, porque han demostrado una vez más ser fieles practicantes del sanchismo, olvidando las históricas reivindicaciones socialistas para centrarse en las sanchistas y en el blanqueamiento continuo de sus socios de Gobierno”. Según recogía la exposición de motivos de la moción, las penas se han visto reducidas para acoger delitos de menor envergadura, lo que implica que los condenados pueden acogerse a la reducción de sus penas “es la única realidad, aunque el diputado Alberto Peñas que tuvo el papelón de defender el rechazo de su grupo, se empeñase en defender lo indefendible intentando hacer ver que estamos creando alarma con algo tan serio como que 261 violadores están en la calle por culpa de esta ley que es un sinsentido”.

Los socialistas han decidido hacer de la mentira su razón política

Además, el portavoz del grupo popular ha salido al paso de la nota de prensa enviada ayer por el grupo socialista tras el Pleno ordinario del mes de enero celebrado en la institución provincial. Para Bravo “es inadmisible que los socialistas cuenten lo que pasa en las sesiones plenarias como les viene en gana, aun a costa de faltar a la verdad y de contar cosas que no han pasado, está claro que han decidido hacer de la mentira su razón política”.

En su comunicado, el PSOE denunciaba que el presidente se había negado a contestar a las preguntas formuladas por sus diputados, “algo absolutamente falso, como puede comprobarse en la grabación de la sesión, ya que a las referencias que la diputada Gloria Hernando hizo a tres decretos concretos, Miguel Ángel de Vicente respondió literalmente que “la pregunta sobre el material contra incendios se informará en la Comisión Informativa de febrero y las otras dos se responderán por escrito por los responsables del servicio al no disponer en el Pleno de la presencia física de los más de 300 decretos de los que se informa”. En este sentido, José María Bravo ha insistido en que “esa es la única verdad de lo que pasó ayer, esa y que los socialistas vuelven a demostrar que desconocen el reglamento porque estas preguntas las hicieron en la parte de actividad de control dentro del orden del día y no en la reservada a ruegos y preguntas”.

Tal y como ha asegurado el portavoz popular, “también se les dio información sobre la promoción de Alimentos de Segovia en la Noche Q, exactamente toda la que tenemos en este momento porque, tal y como les recordó la diputada responsable, Noemí Otero, aún no tenemos el gasto exacto del que se les informará en la próxima Comisión, igual que en la anterior se les dio todos los datos de ese evento (salvo los económicos que aún no están disponibles) y no preguntaron por cuánto había costado, quizás porque estaban reservando la pregunta para hacerla en el Pleno y poder sacar su titular correspondiente”.

De todas formas, para Bravo “de lo que se tenían que haber preocupado los socialistas es de acompañar a los 18 productores que estuvieron presentes en la Noche Q, ya que estaban invitados desde diciembre y no se dignaron en aparecer”. No obstante, también ha aclarado que “lo único que hace la Diputación en este evento es promocionar nuestros alimentos y favorecer a nuestros productores que es a quienes se les pagan las facturas del producto, ya que no pagamos ni un euro al ICTE por tener presencia en este evento de primer nivel que reúne a más de 1.500 personas de toda España”.