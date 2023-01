UPA y COAG: mucho más que una Alianza agraria

El próximo 12 de febrero, cerca de 39.000 agricultores y ganaderos de Castilla y León están llamados a las urnas para elegir a la organización agraria que prefieren que les represente ante las administraciones y defienda sus derechos.

En Castilla y León hay cuatro organizaciones profesionales agrarias de relevancia como son Asaja, Unión de Pequeños Agricultores (UPA), Coordinadora Agraria (COAG) y La Unión de Campesinos de Castilla y León (Uccl), aunque en estos comicios habrá tres candidaturas ya que UPA y COAG van por tercera vez de la mano en una alianza que sigue al alza y con la que esperan ser la organización más votada y desbancar a Asaja, su gran rival.

En las últimas elecciones celebradas en febrero de 2018, con un censo de 40.619 votantes, ejercieron su derecho el 65 por ciento, y fue Asaja la organización más votada con el 42,31 por ciento de los votos; seguida de la Alianza UPA-COAG, que aunque no logró representación en Burgos, Valladolid y Segovia -algo que quieren cambiar este año-, acaparó tres de cada diez papeletas (7.487 votos); y de la UCCL, últimos con el 25,97 por ciento.

“Salimos a ganar en todas las provincias que podamos y estoy convencido de que mejoraremos bastante los resultados de hace cinco años”, señala en una entrevista concedida a LA RAZÓN Aurelio González, secretario regional de UPA, quien pone en valor el trabajo realizado en este último lustro en favor del campo.

“No ha habido nadie que se haya movilizado tanto como nosotros”, insiste Aurelio, mientras recuerda a las gentes del campo que pueden confiar en ellos su voto: “Somos como vosotros, agricultores y ganaderos que vivimos en los pueblos y trabajamos las tierras pero que también defendemos las explotaciones familiares con el objetivo de que no cierre ni una más por falta de rentabilidad”, apunta.

Aurelio González, secretario general de la Unión de Pequeños Agricultores (UPA) de Castilla y León FOTO: La Razón La Razón

En la Alianza UPA y COAG creen que esta vez sí puede ser su gran oportunidad de conseguir ser la organización preferida de los castellanos y leoneses y van a echar el resto en esta campaña. Para ello han puesto en marcha un “Roadshow” u u oficina rodante que no es otra cosa que un autobús con el que, bajo el lema ‘Gente de la tierra. Juntos en cada rincón de Castilla y León’, van a recorrer más de 5.000 kilómetros para llegar “hasta el último lugar de la Comunidad” y trasladar sus propuestas a los agricultores y ganaderos y resolver cualquier duda que tengan sobre temas de actualidad como la nueva PAC. Un autocar que se ha puesto en marcha este sábado en la localidad zamorana de Toro y concluirá su “tournee” el 10 de febrero, dos días antes de ir a votar, en los municipios zamoranos de Fuentesaúco y Cañizal.

“Somos la única alternativa a la organización Asaja en muchos territorios e intentaremos convencer a los profesionales del campo y defender a las explotaciones familiares de Castilla y León que es nuestra razón de ser frente a otros que apuestan más por las grandes explotaciones y las empresas”, afirma, por su parte, Lorenzo Rivera, líder de Coordinadora Agraria (COAG) en Castilla y León, quien saca pecho por la gestión llevada a cabo por la organización en los últimos cinco años logrando, por ejemplo, ayudas directas al campo por el precio de los fertilizantes, la doble tarifa eléctrica, los tres euros por remolacha ganados en la Justicia o las ayudas por los daños del lobo al sur del Duero o la devolución del impuesto general de hidrocarburos al gasóleo que han supuesto unos 35.000 euros por explotación, gracias a la acción de la Alianza.

Rivera dice tener claro que UPA y COAG son los que mejor pueden defender al campo. “Somos una organización plural y progresista, que defiende la agricultura y la ganadería familiar y que es la única que puede plantar cara a quienes más están atacando al campo, como son los grandes fondos de inversión que solo buscan el negocio en sectores que tienen importancia en el sector agrario”, advierte Rivera, mientras asegura que son una organización que apuesta por el consenso y la unidad de acción de todo el campo, y recuerda que la Alianza es más que una organización agraria, ya que también se vuelca en los pueblos defendiendo en la calle mejores servicios públicos en ellos, sobre todo sanitarios, educativos, sociales e infraestructuras para que siga habiendo vida en el medio rural.

Lorenzo Rivera, secretario regional de Coag, durante una rueda de prensa junto a Aurelio González, de Upa FOTO: Ical La Razón

Tanto Aurelio como Rivera coinciden en que el campo se juega mucho en los próximos años debido al escenario actual de crisis por los bajos precios que reciben los productores y el elevado gasto energético que tienen que soportar así como por la incertidumbre derivado de la invasión rusa en Ucrania, el mayor granero del mundo, y una guerra cuyo final puede prolongarse. Unos problemas a los que se suma también un nueva Política Agraria Común (PAC) que no solo no convence a nadie sino que, además, da la sensación que va a complicar aún más la vida a los profesionales agrarios.

“La PAC no es justa ni social y además anacrónica e inútil”, afirma, contundente, el líder de COAG en Castilla y León, para quien el nuevo escenario previsto no defiende a los verdaderos profesionales ni al campo y, por el contrario, perjudica gravemente sus intereses por la condicionalidad reforzada”, lamenta Rivera, para quien “no es de recibo” que se presione tanto al sector agrario en materia ambiental cuando tan solo representa el 12 por ciento de las emisiones de efecto invernadero.

González, por su parte, no es tan duro con la PAC aunque sí que deja claro que no es la mejor ni la que esperaban. El dirigente zamorano señala que aunque los profesionales están más preocupados por los ecoregímenes debido al desconocimiento que hay, advierte de que el principal escollo está en la condicionalidad reforzada por los requisitos “absurdos” que pone al campo, como por ejemplo que se impida a los agricultores de regadíos sembrar maíz si el año anterior ha cultivado maíz también. Y frente a quienes están aconsejando a los agricultores y ganaderos a no acogerse a los ecoregímenes, el líder de UPA avisa de que si no lo hacen perderán un 23 por ciento de las ayudas que tenían.

Observatorio de Precios

Que se cumpla la Ley de la cadena Alimentaria; combatir la competencia desleal que se da con los productos que proceden de fuera de la Europa de la Unión a los que no se les exige lo mismo que a los europeos; y rejuvenecer el campo promoviendo el relevo generacional y favoreciendo que los jóvenes puedan acceder a tierras de profesionales que se jubilan, son otros de los retos a los que se enfrenta el sector agrario en los próximos años, según Aurelio González y Lorenzo Rivera.

Respecto de la primera, la cadena alimentaria, el líder de UPA tiene claro que la explotación tiene que ser rentable, independientemente de su tamaño, y para ello es “vital” que se ponga en marcha un Observatorio Regional de Precios, que fije unos costes de producción oficiales que sean la referencia para hacer los contratos. Pero para ello, Aurelio asegura que es fundamental que participe todo el sector “si queremos garantizar esos precios justos”.

Agricultores y ganaderos participan en una manifestación bajo el lema "En defensa de su futuro", en Burgos FOTO: Santi Otero EFE

Para Lorenzo Rivera, el tema de los precios justos es una batalla casi ancestral, que ya estaba encima de la mesa a finales de los años setenta y principios de los 80 del pasado siglo cuando la organización comenzó con su activismo. “Si se cumple la Ley de la Cadena Alimentaria y hay precios justos, el 80 por ciento de los problemas del campo estaría resuelto”, señala el líder de COAG, mientras apunta también con unos precios justos habría rentabilidad y, por tanto, estaría garantizado también el relevo generacional y habría una vida mejor para los profesionales y más posibilidades de mejorar sus producciones.

Rejuvenecer el campo

Desde la Alianza tienen claro también que para que haya jóvenes en el campo que tomen el relevo de los mayores la explotación ha de ser, en primer lugar, rentable y viable, y da igual que sea grande o pequeña. Además, para Aurelio González también hay que conseguir más inversiones en nuevos regadíos y en las regulaciones de las cuencas y más ayudas también para que le tecnología se pueda implementar en el campo.

Lorenzo Rivera, por su parte, advierte de que en la próxima década se van a jubilar en España 200.000 profesionales que tienen hoy 55 años, más de la mitad de los que hay actualmente censados (355.00), y aunque en este tiempo se incorporarán unos 80.000, a una media de 8.000 al año, el saldo que queda es negativo y en 2033 habrá según estos cálculos 120.000 agricultores y ganaderos menos.

Y aunque se queja de los numerosos “obstáculos” que tienen que superar los jóvenes para ser profesionales del campo, por la excesiva burocracia o la dificultad de acceder a una tierra de alguien que se jubile para trabajarla debido a que las pensiones que reciben muchos profesionales son más bien bajas, se muestra optimista por la preparación que tienen los jóvenes hoy.

Al respecto, hace referencia a un estudio de la Universidad de Córdoba que se ha presentado en Agraria, en el que se revela que cuatro de cada diez jóvenes que se incorporan al campo en estos momentos tienen estudios universitarios mientras que un 65 por ciento cuenta con el Bachillerato o un Grado Superior de Formación Profesional.

“Esto es un lujo”, señala el líder e COAG, convencido de que para lo que viene es “esencial” tener gente tan preparada en el campo.

Respecto a la competencia desleal, Lorenzo Rivera y Aurelio González defienden que se exija a los productos de fuera de Europa que entren lo mismo que se exige aquí y el dirigente de COAG va más allá al advertir de los problemas que hay con el etiquetado. “Debería haber un etiquetado claro donde se informe bien y de forma veraz al consumidor sobre el producto, su porcentaje, dónde se produce...para evitar que pase lo que está ocurriendo con la miel que se vende como europea cuando no lo es y procede de China o Ucrania”, señala Rivera.

Aurelio González, de Upa, y Lorenzo Rivera, de Coag, presentan la iniciativa itinerante en autobús FOTO: Rubén Cacho Agencia ICAL

No fabricamos tornillos

Aurelio González pone el foco también en otros problemas que afectan al campo y a los que quieren dar respuesta cuanto antes. Es el caso de los costes energéticos, la ley de Montes o la fauna salvaje.

Respecto de lo primero, el energético, advierte de que son inasumibles y están poniendo en jaque al sector. Por ello reivindica unas tarifas especiales “porque somos un sector estratégico”, apunta.

“Nosotros no fabricamos tornillos sino que producimos alimentos para toda la población”, recuerda el veterano dirigente de UPA, para quien no puede ser que se están cerrando granjas y explotaciones porque no puedan pagar la factura de la luz.

En cuanto a la Ley de Montes, Aurelio advierte del perjuicio que está provocando la normativa en relación a los incendios. “Nos están poniendo unas restricciones al aprovechamiento de los pastos que están haciendo mucho daño”, denuncia, mientras explica que cuando se produce un incendio en una zona, durante los siguientes cinco años no se puede entrar a pastar. “Los ganaderos no tienen la culpa y están pagando las consecuencias”, advierte, a la vez que se queja de que esta ley restrinja también al agricultor en época de cosechas y de empacado cuando hace calor porque es verano. “Hay que cambiar esta norma porque no se puede echar la culpa al campo de los incendios”, apunta.

Aurelio González pone el acento también en los problemas que hay con la fauna salvaje. “Estamos dando de comer a todos ellos, ya sean lobos, conejos, jabalíes o corzos... y están haciendo un daño terrible a las explotaciones porque se comen todo lo que producimos”, afirma el líder de UPA, por lo que pide a las administraciones que se haga cargo de estos daños y que controle la población de estas especies.

Finalmente, desde la Alianza UPA y COAG reclaman un Plan Hidrológico Nacional más ambicioso en el que se modernicen las 120.000 hectáreas de regadíos que faltan en Castilla y León y que se actúe de forma más contundente para garantizar el agua a los regadíos con el reto de que el agua que haya pueda servir para al menos dos campañas de cultivos.

“El regadío es vital porque las casi 4 millones de hectáreas que hay en superficie en España suponen el 44 por ciento de la producción agraria final”, apunta Lorenzo Rivera, quien afirma también que sin regadíos “no hay vida ni jóvenes y se acabarían los pueblos”.

La Alianza UPA y COAG tiene por delante todos estos desafíos a los que quiere dar respuesta en los próximos años, y para ello confía en ser la organización mayoritaria de Castilla y León. Por ello, Aurelio González, que ve a ciertas zonas poco motivadas, anima a los agricultores y ganaderos a votar el 12 de febrero. “Si todos fuesen a votar, independientemente de a quien, sería un éxito para todos”, señala, mientras pide el apoyo a la Alianza porque defienden a las pequeñas explotaciones familiares de las que viven dignamente varios hermanos, que son la mayoría.

-