Se cumplen 505 años de las Cortes que coronaron en Valladolid a Carlos I como Rey de España

Un 2 de febrero de 1518, hace 505 años ya, se reunieron las Cortes generales de la Corona de Castilla. Valladolid, y el colegio de San Gregorio fueron la sede de este magno momento, ya que días después se coronaría a Carlos, hijo de Juan la Loca y felipe el Hermoso y nieto de los Reyes Católicos, como rey de España. También fue una fecha muy especial, ya que en ese día se acordaba la incorporación de las Indias Occidentales a la Corona castellana.

Por primera vez, en una misma corona se unían las de Castilla, donde se incluían el Reino de Navarra y los Reinos de las Indias, y Aragón, con la incorporación de Nápoles, Sicilia y Cerdeña y sus posesiones, así como el Archiducado de Austria y los Países Bajos.

Fachada del Colegio de San Gregorio donde se reunieron las Cortes en 1518 FOTO: La Razón

Fue una época convulsa la previa de su juramento, así como los efectos posteriores, que conllevaría las guerras de las Comunidades, debido a que había mucha población que no reconocía al futuro joven como su monarca. En otoño de 1517 ya había desembarcado en la costa asturiana, flanqueado por una amplia pompa de cortesanos y sin apenas conocer el idioma de la tierra que pisaba. Mantuvo un encuentro con su madre Juana, ya en Tordesillas, pero no llegó a reunirse con el regente del reino, tras la muerte del rey Católico, el cardenal Cisneros, quien no tuvo tiempo de instruir al futuro rey de los entresijos del Reino, que tantos problemas le causaría.

Un 14 de diciembre de 1517 se convocan de manera oficial las Cortes, en la ciudad de Valladolid, que años más tarde se convertiría en capital del reino y finalmente el 2 de febrero de 1518 se reúnen en el Colegio de San Gregorio, situado al lado de la iglesia de San Pablo. Un acto no exento de polémica, ya que varios procuradores, con la voz del burgalés Zumel, se quejaban de que la presidencia de las Cortes recayera en un extranjero, Jean de Sauvage. Una decisión tomada y meditada desde hacía tiempo por el propio Carlos.

Coronamiento de Carlos I como rey de España FOTO: La Razón

En la mañana del 5 de febrero, el propio presidente anunciaba que Carlos se presentaría por la tarde a prestar el juramento exigido, presentándose en el lugar acompañado por nobles, eclesiásticos y de su hermano el infante Fernando. Tras una ceremonia donde todos los procuradores presentes pronunciaban su juramento, Carlos hizo lo propio, sobre una cruz y los evangelios.

Dos días después, el 7 de febrero, comparecía nuevamente ante las Cortes para jurar los fueros de la corona castellana y ya, finalmente el 9 de febrero, las Cortes lo juraron a él como rey, un título que debería compartir con su madre, la legítima heredera aunque incapacitada y recluida en Tordesillas, mientras ésta viviera.

En la proposición real, el rey apeló a la lucha cristiana contra los turcos y a los gastos que las guerras entre países cristianos y otros hechos pasados habían ocasionado al tesoro real; así como la compra del ducado de Frisia o las guerras de Italia. Los diputados también dirigieron 88 peticiones al rey, entre las que se pedía evitar el nombramiento de cargos públicos a extranjeros o que no se dejase sin dinero a la Corona, con la prohibición de la salidas de metales preciosos, monedas y caballos de Castilla. También hubo otras dos curiosas; que se le diese un trato más respetuoso a su madre Juana, y que aprendiera a hablar castellano.

Mapa de las Indias Occidentales que se incorporaban a la Corona de Castilla FOTO: La Razón

Tras estos acuerdos, hubo varios incidentes por el descontento de algunos de los procuradores, que se agravó con su marcha a Alemania, y las posteriores demandas para sacar más dinero para financiar sus batallas fuera de Castilla, que fue creando un caldo de cultivo en los años sucesivos, con la revuelta y la guerra de las Comunidades, que concluiría de manera trágica un 23 de abril de 1521 en Villalar de los Comuneros (Valladolid).