Abades endulza la octava parada de la Caravana de Alimentos de Segovia con sus tradicionales hojuelas y florones

Las hojuelas y los florones, dulces tradicionales de Abades, han vuelto a ser protagonistas este domingo en la IV Feria dedicada a estas elaboraciones, que ha constituido la octava parada de la Caravana de Alimentos de Segovia organizada por la Diputación. Una cita que ha congregado a cientos de vecinos y visitantes en torno a la plaza de la Iglesia y que una vez más ha aunado gastronomía, música, solidaridad y orgullo por las tradiciones locales.

La diputada de Promoción Provincial y Desarrollo Rural Sostenible y alcaldesa de Abades, Magdalena Rodríguez, ha destacado durante la jornada que “esta feria es mucho más que una muestra gastronómica, pues representa la unión de todo un pueblo y la mejor demostración de cómo nuestras tradiciones siguen vivas”. Además, quiso agradecer de manera especial a las vecinas de Abades que, un año más, elaboraron con mimo las hojuelas y florones que “se agotan en pocas horas, porque son el alma de la feria y el mejor símbolo de nuestra hospitalidad”.

La jornada arrancó a las once de la mañana con la apertura de la Caravana de Alimentos de Segovia, que reunió a catorce socios de la marca agroalimentaria provincial. Quesería Artesanal de Sacramenia, Alimentación Los Castillos, La Manitas de Sacramenia, A Tu Gusto!, Ahumados Artesanos Perser, Espirulina Valsaín, Entrehoces, Crema y Chocolate, Clarisas Convento de la Inmaculada, Ahumados HUMA, Bodegas Maeste, La Cruz de Hierro, Vamos a Beer y Bendito Nanno han sido los encargados de hacer las delicias de los presentes gracias a su extensa oferta gastronómica.

Además de los dulces típicos, los asistentes pudieron disfrutar del tradicional concurso de tortillas, la música en directo del grupo Sursuncorda, la comida popular con venta solidaria de bocadillos a beneficio de la AECC y, ya por la tarde, juegos tradicionales y la actuación de la Rondalla del Taller Cultural de Fuentepelayo.

Asimismo, la diputada ha puesto en valor el trabajo de los productores de Alimentos de Segovia y el esfuerzo colectivo de la localidad: “Con cada feria demostramos que la marca Alimentos de Segovia es sinónimo de calidad, tradición y futuro para nuestra provincia. Abades nos enseña que la gastronomía también puede ser solidaridad: cada bocadillo y cada dulce vendidos con fines solidarios hacen de esta feria un evento con corazón”.

La Caravana de Alimentos de Segovia encara su recta final

La IV Feria de la Hojuela y el Florón ha vuelto a consolidarse como una cita imprescindible en el calendario provincial. En este sentido, para este año solo quedan dos paradas de la Caravana de Alimentos de Segovia donde se continuará demostrando lo amplia y variada que es la despensa de la provincia. El próximo 9 de noviembre, la localidad de Navafría acogerá su ya tradicional Feria del Ganado y el 6 de diciembre, el convoy hará su último viaje de 2025 hasta Prádena, en la Feria del Acebo.