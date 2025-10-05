El Colegio de Veterinarios de Valladolid sitúa entre sus retos "el cuidado del bienestar animal, la salud púbica y la inocuidad alimentaria"

El presidente del Colegio de Veterinarios de Valladolid, Rufino Álamo, se mostró este fin de semana consciente de los “grandes retos de la veterinaria actual” en un contexto en el que “el cambio climático afecta a la biodiversidad y a la producción agropecuaria”. Así, destacó entre ellos “la prevención de la zoonosis, el cuidado de sanidad y el bienestar animal, la salud pública y la inocuidad alimentaria, la protección del medio natural y la lucha contra las resistencias antimicrobianas”. “Estamos en primera línea de defensa frente a esos desafíos”, afirmó.

Así lo puso de relieve con motivo de la celebración de la festividad de San Francisco de Asís, patrón de la profesión, al que evocó como “un símbolo universal que trasciende lo religioso por su respeto a la naturaleza, a los animales ya la vida en todas sus formas”, mientras que recordó que el Colegio fue creado hace ahora 120 años “con unos fines de regulación de la profesión que son de sorprendente actualidad” y con la misión de “servir a la sociedad con rigor científico, compromiso ético y vocación de servicio público”.

El acto celebración del patrón de los veterinarios se celebró en el Hotel NH Ciudad de Valladolid, conducido por la vicepresidenta colegial, Carmen Suárez, y contó con la entrega de insignias a Nicolás Aguado, por su medio siglo de colegiación, y a Alfredo López y Javier Llamazares por su jubilación.

Este último, especialista en porcino, puso de relieve la mejora la situación del sector desde principios de los años 80, “cuando había peste porcina africana y fiebre aftosa”, hasta la actualidad, “gracias al trabajo conjunto de ganaderos y veterinarios de producción animal”. “Estoy muy orgulloso de ser veterinario, porque tenemos una dedicación constante a la sanidad y al bienestar animal, a la seguridad alimentaria, al modelo One Health, y afrontamos el reto de acabar con el hambre en el mundo”, resaltó.

A continuación, siete de los 22 nuevos colegiados recogieron su insignia y, en nombre de todos ellos, intervino Sara Vázquez para leer el juramento veterinario, mientras que su compañera Ana Zarzuelo, que terminó el grado en la Universidad de León, explicó a los presentes las motivaciones que le llevaron a estudiar la carrera y las perspectivas profesionales que contempla.

La clausura de la sesión corrió a cargo del concejal de Medio Ambiente, Alejandro García Pellitero, que detalló algunas actuaciones municipales en la materia, como el programa de acompañamiento de mascotas o el proyecto de crear un cementerio municipal para animales de compañía.

Sócrates Merino

El programa conmemorativo de la festividad de San Francisco de Asís, patrón de la profesión, contó con un acto de homenaje al veterinario Sócrates Merino Bravo, que cumplió el pasado mes de septiembre cien años y al que, dentro del el presidente de la corporación, Rufino Álamoal, le entregó una insignia distintiva y un diploma.

Un nieto del galardonado fue el encargado de leer un texto con su biografía, en el que recordó sus paso por diversas localidades de Valladolid, Palencia, Cantabria y Asturias como veterinario titular, desde principios de la década de 1950 hasta su jubilación en 1993. De todos ellos, guarda un gran recuerdo de su estancia por Llanes por la cabaña de vacuno, donde también se dedicó a la inseminación artificial y tomó la palabra para asegurar que ha sido “muy feliz en la profesión” y que disfruta cultivando su huerto “al ver crecer las plantas”, informa Ical.