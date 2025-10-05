El secretario general del PSOECyL y candidato a la Presidencia de la Junta de Castilla y León, Carlos Martínez, defendió que el pensamiento de Antonio Machado “está más en vigor que nunca” ante los conflictos permanentes en el contexto internacional, porque es hablar de “humanismo, de democracia como una estructura moral y de defensa de la igualdad y la paz con mayúsculas”, subrayó.

El líder socialista afirmó que es necesario “poner encima de la mesa es la humanización de la política”, al preguntarse cuándo los “señores del Partido Popular perdieron alma para que no se estremezcan ante las imágenes que llegan de Gaza”. Lamentó, a renglón seguido, que la derecha española, “una vez más, está en el “lado incorrecto de la historia" por “defender lo indefendible” ante las acciones del Gobierno de Netanyahu, añadió.

El pensamiento ‘machadiano’ casa con el pueblo palentino, donde siempre se estará con los “valores de la defensa de la democracia, de la paz, la libertad, igualdad y la justicia”, ejes que reclama el pueblo palestino, subrayó Carlos Martínez tras el acto de recreación de Antonio Machado como hijo adoptivo de Soria..

Por otra parte, el secretario general del PSOE de Castilla y León exigió al presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, que “dé la cara de una vez por todas” y “asuma responsabilidades” ante el inicio mañana del juicio de la trama eólica en la Comunidad, unos casos de corrupción “tan palmarios” que “encubren las necesidades” que tiene una tierra como Castilla y León, dijo.

Con motivo de su asistencia al acto de recreación de Antonio Machado como hijo adoptivo de Soria, Martínez se preguntó si el líder de los ‘populares’, Alberto Núñez Feijóo, tiene algo que decir sobre el juicio y la continuidad de Fernández Mañueco para un “proyecto caduco” de 38 años de Gobierno de la derecha. “Feijóo tendrá que decir si avala a Mañueco, que es el compañero de los que hoy se sientan en el banquillo”, aseguró.

Es por ello que el también alcalde de Soria afirmó que “no vale esconderse ni ser cómplice tras el silencio”, dado que “alguien tiene que dar la cara” en el Partido Popular para “rendir cuentas”, quien recordó que “llueve sobre mojado”, porque la trama eólica es “heredera de la perla negra”, por lo que recalcó que la rendición de cuentas “debiera haber sido ya asumida”, informa Ical.

Carlos Martínez subrayó al respecto que dicha asunción de responsabilidades le corresponde a “quien se sentó en la Junta de Gobierno del Ejecutivo codo con codo con los que hoy están sentados en el banquillo”, al mismo tiempo que lamentó que se esté ante un PP “salpicado de corrupción de forma prácticamente permanente”, al considerar que está en el “ADN de la gestión de la Junta”. Razón por la que urgió la necesidad de “abrir una nueva forma de hacer política que resuelva las problemáticas existentes”, aseveró el líder socialista.