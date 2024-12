El PP advierte del impacto sanitario que la desaparición de Muface tendría en Palencia

El PP de Palencia ha mostrado este jueves su inquietud ante la posible desaparición de la mutua de los funcionarios, Muface, por el impacto que generaría en la provincia, sobre todo en sl sistema nacional de Salud.

"Es una ocurrencia del Gobierno que podría causar graves consecuencias", advertía la presidenta del Partido Popular en Palencia, Ángeles Armisén, tras reunirse con los parlamentarios nacionales con representantes del sindicato CSIF en la sede de los populares palentinos.

Armisén denunciaba que el Gobierno de Sánchez, y en concreto el ministro Óscar López, no se ha ocupado de la gestión y planificación de Muface porque está a otras cosas, en alusión a su candidatura para dirigir a los socialistas madrileños y ante el posible caso de corrupción que le puede salpicar en el caso del novio de la presidenta madrileña Isabel Díaz Ayuso.

La dirigente popular arremetía contra Sánchez por generar problemas donde no les hay, generador de problemas donde no les hay, y advertía de que la desaparición de Muface afectaría en Palencia a unos 7.000 mutualistas y generaría un impacto sobre los 158.000 palentinos al verse “sobrecargado” el Sistema Nacional de Salud.

“Ese es el principio esencial por el que se mueve la política del Gobierno de España", lamentaba Armisén, para quien la existencia de Muface desde hace más de 50 años ha convivido pacíficamente la atención sanitaria en los dos sistemas.

La también presidenta de la Diputación de Palencia aseguraba que el PSOE está dedicado a otras cuestiones como esquivar la corrupción, los problemas que tienen entre ellos, nombrar candidatos o premiar a gabinetes y jefes de gabinete en vez de dotar de más recursos al Sistema Nacional de Salud”.

Por su parte, la diputada popular palentina Milagros Marcos advertía de que la ministra de Sanidad ha decidido desaparecer de un día para otro mientras recordaba que más de un millón y medio de ciudadanos tienen esa asistencia sanitaria, "pero el perjuicio es para todos los españoles”.

Y apuntaba al PSOE y Óscar López como máximos responsables. “El problema es muy grave porque estamos a 12 de diciembre y en 20 días, con la Navidad en medio, desaparecerá la asistencia sanitaria para todas estas personas. Tendrán que saber dónde tienen que ir. Existe preocupación en los afectados, pero también en el resto de los españoles”, denunciaba.

Marcos afirmaba que en la actualidad no existe un modelo sanitario claro. "No hay una apuesta por la sanidad pública y no hay una idea clara de lo que debe ser por parte del Gobierno, ya que cada parte del Gobierno dice lo contrario. Es evidente que hay un recorte en sanidad”, destacaba la parlamentaria popular, en declaraciones recogidas por Ical.

Frente a ello, avanzaba que desde el PP trabajarán por las personas apoyando que haya un modelo asistencial que garantice la asistencia sanitaria libre, universal y gratuita "que es la que tenemos y de la que venimos disfrutando muchos años sin ningún tipo de problema más allá de los que causan los recortes cuando no se comprometen con que haya médicos en el mundo rural o cuando toman medidas sin ton ni son más ideológicas que razonables y sin ningún tipo de criterio técnico”.

Finalmente, el senador por Palencia, Jorge Domingo Martínez Antolín se hacía hincapié en que el fin del modelo de Muface llevará a un colapso total del sistema sanitario. Y apuntaba a un estudio de Fedeca, que agrupa a 50 colectivos de trabajadores públicos en el que dicen que si se lleva a cabo la eliminación de Muface se produciría un aumento en las listas de espera de un 266 por ciento en las consultas externas y un aumento en intervenciones quirúrgicas del 115 por ciento.

Además, afirmaba que con el modelo actual el estado se ahorra 890 millones de euros y si se elimina el sistema Muface le supondría un gasto extra de mil millones de euros.