Valladolid mira al cielo con el "gran aperitivo" de 15 globos aerostáticos sobrevolando la ciudad como prolegómeno de las Fiestas

La ciudad de Valladolid disfrutó a última hora de esta tarde del “gran aperitivo”, antes de comenzar la Feria y Fiestas por la Virgen de San Lorenzo, que supuso el despegue de 15 globos aerostáticos que llenaron el cielo de la urbe vallisoletana de “color y aventura”.

Así lo definió el alcalde de Valladolid, Jesús Julio Carnero, que calificó esta actividad como un “gran aperitivo” del 25 aniversario de la Feria y Fiestas en honor a la Virgen de San Lorenzo, que comienza mañana con la lectura del pregón.

Un total de 15 globos aerostáticos partieron a última hora de la tarde de distintos puntos de la ciudad, entre ellos la plaza Mayor vallisoletana, para cubrir el cielo de color y que los pucelanos pudieran disfrutar en sus barrios de los despegues antes de que los globos se unieran en el cielo.

En cuanto a la Feria y Fiestas de la Virgen de San Lorenzo, el alcalde deseó “que la gente disfrute, se olvide de los problemas y se lo pase bien” con un programa “muy bueno, que gusta a todo el mundo” y que se desplegará por “todos los puntos de la ciudad” en una celebración que Carnero esperó que conlleve “alegría, diversión y respeto”.