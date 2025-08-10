La Aemet avanza el final de este calor extremo en Castilla y León

España y Castilla y León se asan, en una de ola de calor que no se recuerda tan larga en los últimos años. Para encontrar un episodio de parecida duración, quizás en 2022, con tres periodos de elevadas temperaturas seguidos, del 12 de julio al 14 de agosto de hace tres veranos.

Pero mientras llega este día, en el que los termómetros darán un respiro, porque calor seguirá haciendo, aunque algo menos, sobre todo por las noches, la Aemet ha lanzado para este domingo avisos amarillos y naranjas por temperaturas extremas en las nueve provincias de la comunidad.

La previsión de la Aemet habla de que el día amanecerá poco nuboso, o despejado aumentando la nubosidad a partir del mediodía con nubes de evolución.

No se descarta algún chubasco con tormenta en zonas de montaña del norte y este.

Las temperaturas mínimas en ascenso en zonas de meseta y con pocos cambios en el resto y que oscilarán entre los 16 grados de Burgos y los 21 de la mayor parte de las capitals de provincia de la región.

Las máximas, sin cambios o en ligero ascenso, pero restarán entre los 36 y los 39 grados a la sombra durante las horas centrales del día. Temperaturas altas, con un ascenso localmente notable de las máximas en el extremo nororiental.

Una nueva jornada de calor en la que se aconseja beber mucha agua, evitar salir a la calle en las horas de más calor yvestir ropa ligera y blanca.

El viento será variable, y flojo con intervalos moderado.

La Agencia Española de Meteorología (Aemet) ha extendido al jueves de la próxima semana su pronóstico sobre la ola de calor que España, en general, y Castilla y León, en particular, que a partir de ese día se dará por terminada, según se prevé, por lo que habrá que ser pacientes y tomar precauciones.

La Dirección General de Protección Civil y Emergencias del Ministerio del Interior, de acuerdo con las predicciones de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), ha ampliado la alerta activa por altas temperaturas en casi toda la península hasta, al menos, el próximo martes y ha pedido a la población “extremar” más las precauciones ante el intenso calor.

mergencias recomendó que la población limite la exposición al sol y se mantenga en lugares bien ventilados, que ingiera comidas ligeras y regulares, ricas en agua y sales minerales como, por ejemplo, las frutas y hortalizas, y que beba frecuentemente agua o líquidos.

También aconsejó que la gente se vista con ropa de colores claros, cubriendo la mayor superficie de piel posible y la cabeza, que se eviten ejercicios físicos prolongados en las horas centrales del día, que se preste mayor atención a los niños, las personas mayores y enfermas, y aquéllas que vivan solas o aisladas, y que se tenga en cuenta que las altas temperaturas favorecen el riesgo de incendios forestales