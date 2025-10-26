La Aemet avisa de un cambio radical del tiempo en Castlla y León

Y tras las lluvias y el viento, llega el frío. Tras un mes de octubre más caluroso de lo habitual, donde las temperaturas han estado por encima de los 20 grados cada día en buena parte de la comunidad, e incluso en algunas zonas y varios días rozando los treinta grados durante las horas centrales del día, lo cierto es que el otoño parece que empieza a actuar como tal.

En los últimos días, Castilla y León ha visto como los termómetros han ido bajando poco a poco, sobre todo las máximas, aunque todavía las temperaturas eran agradables para la época.

Además, ayer aparecían las lluvias en gran parte de la región, con especial hincapié en la provincia de Salamanca, y ahora es el frío el que toma el testigo, según advierte la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), que avisa de un cambio radical para este domingo.

La previsión de la Agencia para hoy habla de que el día amanecerá nuboso al inicio, tendiendo a poco nuboso de noroeste a sureste.

Se esperan algunas precipitaciones débiles que irán remitiendo por la mañana, más probables al sur y este.

Donde más se notará el cambio será en las temperaturas, que bajan tanto las máximas como las mínimas. Un descenso que puede ser notable en el cuadrante suroriental.

Las máximas apenas llegarán a los 15 grados en la mayor parte de Castilla y León, aunque hay ciudades como Soria y Burgos que ni siquiera llegarán a ese guarismo, y que se quedarán en los 13 grados durante las horas centrales del día. Solo en Zamora podrían superarse los quince.

Las mínimas, por su parte, sufren otro bajón, con temperaturas casi bajo cero en las provincias de Burgos y León, donde descenderán hasta los dos grados. Toca abrigarse de noche, o quien tenga pensado madrugar. De hecho, habrá alguna helada débil en zonas de montaña del norte y este.

En el resto de provincias las mínimas estarán entre los 4 y 6 grados, por lo que también serán frescas.

El viento soplará del norte y el noreste, y será flojo en general.

La semana que viene será otra historia, anque el lunes será fresco también, sobre todo en el norte de la comunidad, con heladas en puntos del interior. aunque en su conunto será más cálida de lo normal en la mayor parte de la Península y Baleares, según la Aemet, que advierte también de borrascas atlánticas que dejarán nuevas lluvias, dando lugar a una semana con más precipitaciones de lo normal en buena parte del territorio, especialmente el oeste de la comunidad.