La Aemet señala a estas zonas de Castilla y León por chubascos y tormentas

Castilla y León afronta la tercera semana de octubre con más o menos cierta estabilidad en lo meteorológico. Este lunes, además, la comunidad pasa de riesgo alto a riesgo medio de incendios forestales, situaciónque se mantendrá así hasta el último día de este mes de octubre.

Una decisión que el Gobierno autonómico ha tomado porque las condiciones de peligro de fuegos en Castilla y León han cambiado con el descenso de las temperaturas nocturnas y la mayor humedad relativa.

Para este lunes que es festivo también en la comunidad, con motivo de la Hispanidad y la Virgen del Pilar, patrona de la Guardia Civil, y no se esperan grandes cambios rspecto al tiempo que ha habido en los últimos días de este año, de momento cálido y seco, como ya avanzó hace unas semanas la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet). Algo que va a cambiar, al menos hoy, ya que se esperan lluvias en numerosos puntos de la comunidad a partir de las doce del mediodía y durante la tarde.

La predicción del día habla que este lunes amanecerá en la región con intervalos nubosos y nubosidad de evolución, tendiendo a poco nuboso al final del día.

También hay probabilidad de chubascos dispersos y algunas tormentas, sin descartar que sean localmente fuertes, principalmente en zonas de montaña y en la segunda mitad del día.

También es probable que haya algunos bancos de niebla matinales en los extremos este y sureste.

Las temperaturas máximas seguirán por encima de los 20 grados en toda la comunidad, aunque en algunas provincias como Zamora y Salamanca se podrían superar los 25 grados durante las horas centrales del día. En Valladolid y Palencia se quedarán en los 24 grados de máxima, mientras que en Segovia y Ávila estarán en los 20.

Las mínimas suben ligeramente y oscilarán entre los 8 grados de Burgos, que marcará la temperatura más baja, y los 11 de Valladolid y Zamora.

El viento será variable, con predominio del este y noreste, y soplará flojo con algún intervalo de moderado.

No hay avisos por inclemencias meteorólgicas adversas aunque la Aemet avisa de posibles chubascos y tormentas en zonas de montaña, sin descartar que sean localmente fuertes.

También se esperan lluvias entre las doce del mediodía y las seis de la tarde en municipios como El Espinar, Segovia capital o Cantalejo, en tierras segovianas, al igual que en Almazán, El Burgo de Osma, Almazán, Vinuesa o Soria, en la provincia soriana; en Salas de los Infantes, Aranda de Duero o Lerma, en territorio burgalés; y en La Robla, Ponferrada, Villablino, Cistierna, Bembibre o Puebla de Lillo, en la provincia de León.

También se espera agua en tierras palentinas, concretamente por la zona de Aguilar de Campoo, Guardo, Cervera de Pisuerga y Herrera de Pisuerga, además de en algunas zonas de la provincia de Ávila, como Arenas de San Pedro, Piedrahíta, El Barco de Ávila, Navarredonda de Gredos, El Barraco, Pedro Bernardo, Ávila capital, Solosancho y Sanchidrián.